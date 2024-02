Wolfsburg. Historisches 9:4 gegen die DEG soll erfolgreiches Hauptrunden-Finale der Grizzlys Wolfsburg in der Deutschen Eishockey-Liga einläuten.

Mit dem Sieg am Mittwoch haben sich die Grizzlys Wolfsburg in eine gute Ausgangsposition für das Saison-Finale gebracht. „Die Punkte sind enorm wichtig“, sagte Trainer Mike Stewart in Hinblick auf die Mitte März startenden Play-offs der Deutschen Eishockey-Liga. Im Hauptrunden-Endspurt spielen die Wolfsburger noch gegen die direkten Konkurrenten Schwenningen, Köln und Straubing.