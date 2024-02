Wolfsburg. Arbeit, Eishockey, Leidenschaft – Grizzlys Wolfsburg feiern am VW-Spieltag ein 9:4 gegen die Düsseldorfer EG. Aber Möser ist verletzt.

Männer, zieht das Arbeiter-Jersey bitte gar nicht mehr aus! Die im Design der VW-Werker-Jacken gehaltenen Sondertrikots beflügelten die Grizzlys Wolfsburg zu einem wahren Offensiv-Feuerwerk. Im Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG am Mittwochabend setzte sich die Mannschaft von Trainer Mike Stewart in einem wahren Torfestival mit 9:4 (4:3, 4:1, 1:0) durch und kletterte auf Platz 5. Es war das zweittorreichste Match der Saison in der Deutschen Eishockey-Liga nach dem 9:6-Auswärtssieg der VW-Städter am 18. November 2023 in Berlin.