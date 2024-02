Wolfsburg. Manager Fliegauf sendet vor DEL-Heimspiel seiner Grizzlys Wolfsburg gegen DEG diese Play-off-Kampfansage an Hauptrunden-Angstgegner.

Vor dem Blick voraus wirft Charly Fliegauf noch einen Blick zurück. Eigentlich war der Manager des Eishockey-Erstligisten Grizzlys Wolfsburg zufrieden mit dem jüngsten Spiel seiner Mannschaft trotz der 2:3-Heimniederlage gegen Bremerhaven. Die saisonübergreifend mittlerweile aber acht Pleiten in Folge im Nord-Derby der DEL fuchsen den 63-Jährigen hörbar. Vor dem Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG am Mittwoch (19.30 Uhr, Eis-Arena) schickt er deshalb eine Revanche-Forderung als Botschaft an die Nordsee: „Ganz ehrlich, ich würde mir wünschen, in den Play-offs gegen die Bremerhavener zu spielen.“