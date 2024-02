Wolfsburg. Was Grizzlys-Legende Sebastian Furchner bei seiner ersten Rückkehr nach Wolfsburg als Bremerhavener Manager vor dem DEL-Duell sagt.

Die Klub-Legende der Grizzlys Wolfsburg kehrt zum ersten Mal zurück. Sebastian Furchner trug von 2008 bis 2022 das Trikot des Eishockey-Erstligisten, war Kapitän und im Anschluss an seine Spieler-Karriere Teammanager der VW-Städter. Bei diesen galt der 41-Jährige als designierter Nachfolger von Manager Charly Fliegauf (63), wenn dieser in den Ruhestand geht. Doch Mitte November vergangenen Jahres ließ „Furchi“ eine Bombe platzen und verkündete seinen überraschenden Wechsel zum DEL-Rivalen Bremerhaven. Mit den Fischtown Pinguins kehrt Furchner nun zum Nord-Duell (Sonntag, 14 Uhr/live auf Magenta-Sport) erstmals in seiner neuen Funktion als deren Sportmanager in die Eis-Arena zurück. Im Interview mit unserer Zeitung erklärt der ehemalige Nationalstürmer, warum er seine Entscheidung nicht bereut und wie es in seinem jetzigen Job läuft.