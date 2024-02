Wolfsburg. Für Eishockey-Erstligist Grizzlys Wolfsburg gibt es am Rande des Spiels in Mannheim Wiedersehen mit in Ungnade gefallenem Ex-Kollegen.

Trainingskiebitze staunen derzeit bei den Übungseinheiten der Adler Mannheim nicht schlecht: Ein Torwart ihres Teams steht mit Ausnahme des Jerseys in der Montur der Grizzlys Wolfsburg auf dem Eis. Doch keine Sorge: Es ist niemand aus dem aktuellen Trio der VW-Städter. Die waren auch am Donnerstag alle in der Eis-Arena im Einsatz und bereiteten sich auf das Auswärtsmatch in Mannheim (Donnerstag, 19.30 Uhr/live auf Magenta-Sport) vor.