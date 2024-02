Wolfsburg. Warum kein Spieler in der Deutschen Eishockey-Liga mehr Schüsse als Verteidiger John Ramage von den Grizzlys Wolfsburg blockt.

Haben Sie beim Tennis schon mal einen Schmetterschlag auf den Oberschenkel bekommen? Wenn ja, wissen Sie, wie schmerzhaft es sich anfühlen kann. Ein Tennisball wiegt bei einem Durchmesser von gut 6,5 Zentimetern etwa 58 Gramm und ist von einer halbwegs weichen Filzschicht umgeben. Ein Eishockey-Puck hingegen ist 2,54 Zentimeter (ein Inch) hoch, hat einen Durchmesser von 7,62 Zentimetern (drei Inches) und wiegt zwischen 156 und 170 Gramm. Die Hartgummischeibe ist, wie der Name schon sagt, alles andere als kuschelig. Trotzdem fing dieser Mann 2023/24 in der Deutschen Eishockey-Liga mit seinem Körper meist freiwillig bereits 83 Schüsse ab – Saisonbestwert in der Liga!