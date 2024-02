Wolfsburg. Einen Ausländerplatz hat Eishockey-Erstligist Grizzlys Wolfsburg noch frei. Doch Manager Charly Fliegauf verzichtet auf einen Transfer.

Wer auf eine weitere Verstärkung beim Eishockey-Erstligisten Grizzlys Wolfsburg gehofft hatte, sieht sich enttäuscht. Manager Charly Fliegauf macht in diesem Februar die Schatulle nicht mehr auf. Der Klub verzichtet auf die Verpflichtung eines weiteren ausländischen Spielers und lässt die elfte und letzte Import-Lizenz in dieser Saison verfallen. So sagte es Fliegauf jedenfalls am Dienstag. Am Donnerstag, 15. Februar, endet die Transferperiode.