Wolfsburg. Stürmer Darren Archibald spricht im Interview über den Endspurt des Eishockey-Erstligisten Grizzlys Wolfsburg, sein Comeback und Rom.

Endspurt in der Hauptrunde der Deutschen Eishockey-Liga: Vor den Grizzlys Wolfsburg liegen nur noch acht Spiele, ehe die Play-offs beginnen. In denen kämpfen die Eishockey-Profis für gewöhnlich, als ob es um ihr Leben ginge. Eine anschauliche Einstimmung darauf bekam Stürmer Darren Archibald. Der Kanadier verbrachte die spielfreie Zeit mit seiner Familie in Rom und warf dort einen Blick ins Kolosseum. Im weltgrößten Amphitheater veranstalteten die Römer in der Antike blutige Gladiatorenkämpfe. Als moderner Gladiator spricht der 34-Jährige im Interview mit unserer Zeitung vor dem Restart am Donnerstag (19.30 Uhr) bei den Adlern Mannheim über seine überstandene Verletzung, die Form seiner Mannschaft und die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Ende der Saison.