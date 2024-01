Wolfsburg. Kurz vor Schluss lassen sich die Grizzlys Wolfsburg beim 1:3 in Iserlohn die Punkte wegschnappen und treten in der DEL auf der Stelle.

Die Grizzlys Wolfsburg kommen in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) nicht voran. Nach dem 2:1-Heimsieg am Freitag gegen Schwenningen wollten sie am Sonntagabend beim Tabellenletzten Iserlohn Roosters nachlegen. Doch wie schon zwei Wochen zuvor beim 2:4 standen sie am Ende mit leeren Händen da. 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) verloren sie vor 4353 Zuschauern am Seilersee und bleiben Tabellensiebter. Nur Spencer Machacek traf für die Grizzlys. Balazs Sebök (2) und Michael Dal Colle waren für die am Ende glücklicheren Roosters erfolgreich.