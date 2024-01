Wolfsburg. Manager Charly Fliegauf stärkt Coach Mike Stewart den Rücken und kündigt heiße Tage beim Eishockey-Erstligisten Grizzlys Wolfsburg an.

Wie schon vor einer Woche könnte es am Dienstag wieder laut und leidenschaftlich in der Kabine der Grizzlys Wolfsburg werden. Der gegen Straubing (Endstand 4:6) am Sonntag mehrfach weggeworfene Heimsieg liegt den Verantwortlichen des Eishockey-Erstligisten noch immer schwer im Magen. Diese verzichteten zwar darauf, das Team am freien Montag einzubestellen, doch: „Am Dienstag wird intensiv gearbeitet werden, und es wird Änderungen im Line-up geben“, kündigt Manager Charly Fliegauf bereits an.