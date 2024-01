Wolfsburg. Dank eines 3:2-Last-Minute-Siegs in Frankfurt kehrte Eishockey-Erstligist Grizzlys Wolfsburg in die Erfolgsspur zurück und klettert auf Platz 6.

Neues Jahr, neues Glück! Die Grizzlys Wolfsburg starteten in der Deutschen Eishockey-Liga mit einem 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)-Last-Minute-Sieg bei den Löwen Frankfurt in 2024. Damit beendeten sie ihre zuvor vier Spiele andauernde Niederlagen-Serie und kletterten in der Tabelle zurück auf Platz 6. Darren Archibald, Spencer Machacek und drei Sekunden vor Ende Andy Miele sorgten mit ihren Toren für den Dreier. Für die Hessen waren Cody Kunyk und Reid McNeill erfolgreich.