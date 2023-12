Wolfsburg. Dickes Ausrufezeichen: Auch gegen Ingolstadt behaupten sich die Grizzlys Wolfsburg in der DEL, siegen 4:1. Aber einer verletzt sich.

Ein bis zum Schluss hart umkämpftes Match gewannen die Grizzlys Wolfsburg am Sonntag in der Deutschen Eishockey-Liga zu Hause gegen den ERC Ingolstadt am Ende doch noch deutlich mit 4:1 (1:0, 0:1, 3:0). Darren Archibald (2), Chris Wilkie und Matt White trafen für die Gastgeber. Andy Rowe war zwischenzeitlich das 1:1 gelungen. Bitter jedoch: Verteidiger Ryan Button könnte sich schwer verletzt haben.