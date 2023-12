Wolfsburg. Dank ihres 2:0-Erfolgs bei den Straubing Tigers klettern die Grizzlys Wolfsburg in der Deutschen Eishockey-Liga auf Platz 4.

Der Grizzlys-Express lässt sich auch in der Straubinger Kältekammer nicht stoppen. Erstmals in dieser Saison feiern die Grizzlys Wolfsburg in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) drei Siege in Folge. Der jüngste gelang am Sonntagabend beim bisherigen Spitzenreiter Straubing Tigers mit 2:0 (1:0, 0:0, 1:0), der erst seine zweite Heimpleite der Saison kassierte. JC Beaudin und Spencer Machacek waren für die Gäste erfolgreich, die dank der drei Punkte auf Tabellenplatz 4 kletterten.