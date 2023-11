Wolfsburg. Nach dem 3:4 n. V. gegen Schwenningen zum DEL-Restart stehen die Grizzlys Wolfsburg unter Druck. Es kommt zu einem Fan-Handgemenge.

Das spielfreie Wochenende aufgrund des Deutschland-Cups war den Grizzlys Wolfsburg nicht so gut bekommen wie erhofft. Zum Restart der Deutschen Eishockey-Liga lieferte die Mannschaft von Trainer Mike Stewart am Donnerstagabend im Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings eine durchschnittliche Saisonleistung ab und verpasste die angestrebte Revanche für die 0:5-Klatsche im ersten Duell. Trotz einer frühen 2:0-Führung unterlagen die VW-Städter am Ende mit 3:4 (2:0, 0:1, 1:2) nach Verlängerung. Andy Miele, Darren Archibald und Spencer Machacek waren erfolgreich. Die Gäste setzten sich dank der Treffer von Alex Trivellato, Phil Hungerecker, Tylor Spink und in der Overtime erneut Hungerecker durch.