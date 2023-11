Wolfsburg. Der frühere Grizzlys-Kapitän und aktuelle Teammanager verlässt Wolfsburg nach insgesamt 15 Jahren. Er geht nach Bremerhaven.

Das kommt komplett überraschend: Sebastian Furchner, ehemaliger Kapitän und aktueller Teammanager der Grizzlys Wolfsburg, verlässt den Wolfsburger Eishockey-Erstligisten nach 15 gemeinsamen Jahren und mitten in der Saison. Familiäre Gründe und die Chance auf eine neue sportliche Herausforderung hätten den Ausschlag gegeben, teilten die Grizzlys in einer Pressemitteilung am Montagmittag mit. Eigentlich, so der Wunsch von Manager Charly Fliegauf, hätte der 41 Jahre alte Furchner ihn einmal in Wolfsburg beerben sollen. Stattdessen wechselt er innerhalb der Deutschen Eishockey-Liga und wechselt nach Bremerhaven zu den Fischtown Pinguins.