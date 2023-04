Young Grizzlys Young Grizzlys treffen in Schweden auf internationale Konkurrenz

Foto: Privat / oh

Die U14 der Young Grizzlys hat sich am Donnerstag zu einem international besetzten Turnier nach Malmö aufgemacht.

Wolfsburg. Eine Wolfsburger U14-Auswahl nimmt an einem renommierten Eishockey-Turnier in Malmö teil – und tritt dort gegen starke Konkurrenz an.