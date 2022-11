Die Defensiv-Not ist groß in Wolfsburg: Fabio Pfohl (links) könnte am Dienstagabend im CHL-Spiel gegen Lulea Hockey als Aushilfsverteidiger bei den Grizzlys gefragt sein.

Wolfsburg. Am Dienstag kommt Lulea Hockey in der Champions-Hockey-League in die Eis-Arena. Muss Fabio Pfohl in der Abwehr aushelfen?