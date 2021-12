Zeichen bei Grizzlys-Käpt’n Furchner stehen auf Weitermachen

Grizzlys-Kapitän Sebastian Furchner will sich in den nächsten drei Wochen entscheiden, wie es mit ihm weitergeht.

Wenn Sie einer guten Sport-Wette nicht abgeneigt sind und durchaus mal ein paar Euro beim Buchmacher setzen, kommt hier ein heißer Tipp für Sie: Wetten Sie darauf, dass Sebastian Furchner seinen Vertrag beim Eishockey-Erstligisten Grizzlys Wolfsburg noch einmal verlängert. Nach Informationen unserer Zeitung trifft der Kapitän die Entscheidung über seine Zukunft ganz allein. Und zwar noch im Dezember, wie er nun sagt.

Torhüter Sebastian Vogl spielte einst für die Grizzlys Wolfsburg und ist nun Straubinger. Foto: archiv

Trainer Mike Stewart und Manager Charly Fliegauf haben in den vergangenen Wochen immer wieder die sportlichen Qualitäten des 39-jährigen Stürmers hervorgehoben und sehen ihn auf und abseits des Eises weiter in einer wichtigen (Führungs)rolle fürs Team. Der Schreibtisch, an dem er einst im Grizzlys-Management Platz nehmen soll, wird wohl noch ein weiteres Jahr unbenutzt bleiben.

Das würde einen früheren Wegbegleiter Furchners jedenfalls nicht überraschen. „Fitness und Einstellung passen bei ,Furchi’. Bei ihm ist das Alter nur eine Zahl“, sagt Sebastian Vogl. Der Torwart des kommenden Grizzlys-Gegners Straubing Tigers spielte von 2012 bis 2017 mit Furchner in Wolfsburg und teilte bei Auswärtsfahrten auch das Hotelzimmer mit ihm. „Sicher hat sich seine Rolle im Vergleich zu unserer gemeinsamen Zeit, als er noch in der ersten Reihe und im ersten Powerplay spielte, verändert. Aber er nimmt immer noch auch spielerisch eine wichtige Rolle ein. Darüber hinaus können junge Spieler von ihm lernen, und den Importspielern hilft er bei der Integration.“

Vogl: Furchner, die Allzweckwaffe

Vogl sieht in Furchner mittlerweile sogar eine Art Allzweckwaffe, wie Letzterer beim 2:1-Heimsieg im ersten Aufeinandertreffen mit den Straubingern unterstrich. „Da half ,Furchi’ in der Abwehr aus, und die Grizzlys waren defensiv brutal stark. Nach dem Spiel habe ich zu ihm gesagt: ,Du kannst einfach alles.’“, berichtet Vogl.

Furchner hält sich zwar noch bedeckt, räumt aber ein, dass er das Vertrauen der Verantwortlichen spürt. „Ich habe längere Zeit mit dem Manager gesprochen, über die nächste Saison, aber auch darüber, was danach kommt. Und ich habe ein Gespräch mit dem Trainer geführt. Innerhalb der nächsten drei Wochen werde ich für mich einen Strich ziehen und schauen, was in Summe darunter steht“, sagt Furchner. Mit einem Tor-Doppelpack beim 4:2 gegen Düsseldorf und zwei wichtigen Torvorbereitungen beim 3:2 nach Verlängerung gegen Iserlohn stellte er zuletzt schon mal seine nach wie vor vorhandenen Scorer-Qualitäten unter Beweis.

Grizzlys-Kapitän vor Jubiläum

Vielleicht gelingt ihm das auch im Auswärtsmatch bei den Straubing Tigers am Freitag (19.30 Uhr). Das Duell der Freunde fällt jedoch aus, Vogl (Unterkörperverletzung) fehlt noch eine Weile. „Mein Ziel ist es aber, dass ich noch im Dezember wieder spielen kann“, sagt der Tigers-Schlussmann. Die Grizzlys bezeichnet er als „starke Mannschaft“, bei deren Zusammenstellung Manager Fliegauf „wieder einmal ein „gutes Händchen“ bewiesen hat. Trotz einiger Verletzter und Corona-Ausfälle im eigenen Team hofft er auf einen Heimsieg. „Wir haben sehr hohes Kreativ-Potenzial im Team. Wenn wir unsere gute defensive Arbeitseinstellung aufs Eis bringen, wird es ein knappes, spannendes Spiel.“

Für Furchner wird es übrigens das 1099. DEL-Match seiner Laufbahn. Am Sonntag (14 Uhr, Eis-Arena) gegen Bremerhaven knackt er als erst zweiter Profi nach dem im Ruhestand befindlichen Mirko Lüdemann (insgesamt 1197 Einsätze) die 1100er-Marke. Damit muss noch lange nicht Schluss sein. „Ich kann mir gut vorstellen, dass da noch ein paar Spiele mehr drin sind für ihn“, sagt Vogl mit Blick auf eine weitere, die dann 21. DEL-Saison seines guten Freundes Furchner.

Wetten, dass Sie sich ärgern, wenn Sie nicht auf „Furchis“ Vertragsverlängerung setzen?! Also ab zum Buchmacher!

