Der Schlussjubel: Anthony Rech erzielte in der Verlängerung den 2:1-Siegtreffer für die Grizzlys gegen die Adler Mannheim. In der Play-off-Halbfinalserie steht es nun 1:1. Die Entscheidung, wer ins Finale einzieht, fällt am Freitag in Mannheim.