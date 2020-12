Grizzlys-Kapitän Furchner: Das vermisst er an diesem Fest am meisten

Das Corona-Jahr 2020 traf die Eishockey-Profis hart. Im März wurde die Saison vor den Play-offs beendet, der Saisonstart in diesem Herbst dann zwei Mal verschoben. Die Grizzlys Wolfsburg sind in der Deutschen Eishockey-Liga am 20. Dezember in die Saison gestartet. Und das überaus erfolgreich: In der Eis-Arena gab es gegen die Krefeld Pinguine (4:1) und die Eisbären Berlin (1:0 nach Penaltyschießen) Siege. In die kurze Weihnachtspause gehen die Wolfsburger als Tabellenführer in der Gruppe Nord, am 27. Dezember (17 Uhr/kostenpflichtig bei Magentasport) wartet das erste Auswärtsspiel bei den Iserlohn Roosters. Noch fraglich ist, ob Sebastian Furchner nach einer Oberkörperverletzung aus dem Berlin-Spiel von der Partie sein wird. Das ist nicht die einzige Sorge des Kapitäns, auch das stark eingeschränkte Weihnachtsfest in Pandemiezeiten macht ihm zu schaffen.

Der Kapitän vermisst die Kirchengemeinde

Es mag dabei ganz banal klingen, aber Furchner gibt zu, dass ihm vor allem der traditionelle Gang zur heiligen Messe fehlen wird. „Das bedeutet mir persönlich sehr viel und wird der größte Unterschied“, sagt der 38-Jährige, dem wichtig ist, dass auch seine zwei Töchter so am christlichen Glauben teilhaben. Ganz ausfallen wird das Ritual in diesem Jahr aber nicht. „Wir werden das in einer etwas anderen Form machen, die Geschichte vorlesen und gemeinsam darüber sprechen. Es ist mir wichtig, dass wir das Revue passieren lassen.“

Schwiegereltern dürfen nur mit negativem Test zu Besuch kommen

Mit dem Grizzlys-Profi, der in seiner Karriere 1032 DEL-Spiele absolviert hat, feiern die Eltern seiner Frau. Furchner erzählt schmunzelnd: „Meine Schwiegereltern kommen und müssen einen negativen Test vorweisen. Wir wollen es einfach so sicher wie möglich halten. Das sind wir meinen Kollegen beim Eishockey schuldig“, sagt er. „Wir versuchen, das Beste daraus zu machen.“

Zum Abendessen gibt es bei der Familie des Grizzlys-Kapitäns Raclette. Er sagt: „Damit kommt bei uns jeder am besten klar, da sitzt man eine Weile am Heiligabend dran und am ersten Weihnachtstag machen wir es uns einfach: Da gibt es die Reste.“ Der Weihnachtsbaum ist erst in dieser Woche bei den Furchners eingezogen, einen Tag vor Heiligabend wurde geschmückt, am 24. darf er das erste Mal erstrahlen. Der Eishockey-Profi, der aus dem bayerischen Kaufbeuren stammt, sagt: „Der wird erst angemacht, wenn das Christkind da ist.“

Der 2. Weihnachtsfeiertag steht dann eigentlich ganz im Zeichen von Furchners Beruf, in der Regel wird hier immer Eishockey gespielt. Nur in dieser coranabedingt verkürzten Saison wurde der Spielplan so aufgeteilt, dass in der DEL nur ein Spiel stattfindet, die Grizzlys sind somit erst wieder am Sonntag in Iserlohn gefordert. Es dürfte verletzungsbedingt eng für den Wolfsburger Kapitän werden, der an Heiligabend aber noch damit hadert, dass ihm eine der liebsten Traditionen mit dem Besuch der heiligen Messe durch Corona genommen wird.