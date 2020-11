Junges Grizzlys-Wolfsburg-Duo fordert A-Nationalmannschaft

Nach monatelanger Corona-Zwangspause präsentiert sich das deutsche Eishockey von Donnerstag an wieder den Fans. Zumindest im Fernsehen. In Krefeld findet bis Sonntag der traditionelle Deutschland-Cup statt. Die A-Nationalmannschaft als Gastgeber bekommt es nach der Absage von vier Nationen mit Lettland und zum Start mit dem eingesprungenen eigenen Top-Team Peking, einer U25-Perspektiv-Auswahl, zu tun. Und in der stehen mit Steven Raabe (19) und Jan Nijenhuis (19) gleich zwei hoffnungsvolle Jungprofis der Grizzlys Wolfsburg.

„Wir freuen uns alle, bei diesem Turnier dabeisein zu dürfen. Ich denke, dass es eine Riesenerfahrung für jeden von uns ist“, sagt der aus Salzgitter stammende Raabe. Gleich am Donnerstag (19.30 Uhr) trifft der Talentschuppen des Deutschen Eishockey-Bundes auf die Vorbilder aus dem eigenen Land. Eigentlich eine klare Angelegenheit. Aber: „Es werden beides sicher keine ganz einfachen Spiele. Wir wollen jedoch alles geben und mit einem Sieg den Donnerstag beenden“, sagt Raabe keck.

U25-Auswahl schielt aufs Finale

Hört, hört! Auch sein Wolfsburger Teamkollege und Zimmerkumpel während des Turniers in Krefeld will trotz der größeren Erfahrung der Gegner nicht in Ehrfurcht erstarren. „Wir wollen das Finale spielen. Auch wenn wir der Außenseiter des Turniers sind, würde ich sagen, dass wir gute Chancen haben, weil wir echt ein gutes Team sind“, schiebt Nijenhuis mutig hinterher.

Die Nationalmannschaften, die vor Ort streng voneinander getrennt sind, nehmen viel in Kauf, um wieder dem Puck hinterherjagen zu dürfen. „Bei unserer Ankunft“, berichtet Raabe, „mussten wir erst einmal einen Corona-Schnelltest machen. Das Ergebnis gab es nach 15 Minuten.“ Für Bundestrainer Toni Söderholm war da der Trip beendet. Er wurde positiv getestet und musste sofort die Bubble verlassen. U18-Bundestrainer Steffen Ziesche und Bremerhavens DEL-Coach Thomas Popiesch übernehmen für ihn.

Torwarttalent hat Corona

Auch das Perspektivteam hatte einen Corona-Fall zu verzeichnen. Torwart Mirko Pantkowski (Düsseldorf) hatte sich mit Covid-19 angesteckt. Die beiden Wolfsburger sind zum Glück virusfrei. Damit das so bleibt, greifen strenge Hygiene-Regeln in Krefeld. „Das komplette Team mit Betreuern darf sich nur in der Eishalle und im Hotel aufhalten. Abseits des Eises und außerhalb des Hotelzimmers haben wir ganz strikte Vorschriften. Überall herrscht Maskenpflicht“, erzählt Nijenhuis. Einmal am Dienstagabend und zweimal am Mittwoch trainierte die U25-Auswahl und absolvierte zudem am zweiten Tag ein Fotoshooting. Am Donnerstagmorgen steht trotz des Spiels am Abend noch einmal eine lockere Einheit an.

Raabe verteidigte im Training mit Niklas Länger (Augsburg) hinter der Angriffsreihe Lukas Reichel, Haakon Hänelt (beide Berlin) und Taro Jentzsch (Iserlohn). Nijenhuis stürmt voraussichtlich an der Seite von Nino Kinder (Berlin) und Florian Elias (Mannheim). Als Verteidiger gehören wohl Nico Appendino (München) und John Rogl (Augsburg) zu seiner Formation.

Die Zukunft des deutschen Eishockeys möchte der Gegenwart gern ein Bein stellen...