Trainer Flöss muss die Young Grizzlys Wolfsburg verlassen

Nach acht Jahren als Nachwuchskoordinator und hauptamtlicher Trainer des Wolfsburger Eishockey-Nachwuchses ist für Roland Flöss Schluss bei den Young Grizzlys. Wie Rainer Schumacher, Vorsitzender des Stammvereins EHC Wolfsburg auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, ist der Vertrag des Coaches zum 30. Juni 2020 gekündigt worden. „In beiderseitigem Einvernehmen“, sagt Schumacher zwar. Doch die Initiative ging vom Verein aus.

Der Vereinsvorsitzende, der zugleich einer von drei Geschäftsführern der in der DEL spielenden Grizzlys-GmbH ist, möchte sich nicht weiter zu Trennung äußern. Flöss indes macht keinen Hehl daraus, dass er „natürlich enttäuscht“ ist. Mitte März habe ihn der Klub von der Kündigung in Kenntnis gesetzt. „In beiderseitigem Einvernehmen – das sagt man wohl so. Eine Seite spricht die Kündigung aus, die andere nimmt sie an“, sagt Flöss und kritisiert „auch die Art und Weise“, wie sie ihm mitgeteilt wurde. „Ich habe mal diese und mal jene Begründung gehört.“

Ihm falle der Abschied schwer. 2012 kam der gebürtige Rosenheimer nach Wolfsburg. „Ich habe mich hier eingelebt.“ Bis zum Sommer 2018 hatte er als alleiniger hauptamtlicher Trainer die Geschicke des Nachwuchses geleitet. Dann reagierten die Young Grizzlys auf eine Forderung des gemeinsamen Sterne-Programms zur Nachwuchsförderung des Deutschen Eishockey-Bundes und der Deutschen Eishockey-Liga, dass die Nachwuchs-Abteilungen der Profiklubs künftig zwei Vollzeit-Trainer vorweisen müssen, und stellten zusätzlich Daniel Galonska ein.

Ein langgehegter Plan der Grizzlys-GmbH und des Stammvereins war es jedoch, DEL-Profi Christoph Höhenleitner nach dessen Karriereende als Nachwuchstrainer anzustellen, um die Identifikation mit dem Klub zu heben und die Philosophie der Profis auch in den Nachwuchs hinein zu transportieren. Aus Kostengründen, dass hatte Schumacher bereits vor Monaten gesagt, werde sich Wolfsburg keinen dritten hauptamtlichen Coach leisten können.

Dass sich die Verantwortlichen gegen Flöss entscheiden würden, hatte sich in den vergangenen Wochen abgezeichnet. Hinter vorgehaltener Hand war zuletzt immer mal wieder zu hören, dass Flöss mit Eltern von Spielern angeeckt und seine Teamführung bemängelt worden sei. In der Endphase des Kampfs um den Klassenerhalt in der Division I Nord enthob der Vorstand Flöss des Amtes als Trainer der U17, als diese in der Tabelle auf den letzten Platz gefallen war. „Von da an hatte ich mich darauf eingestellt, dass der nächste Schritt auch noch folgen wird“, sagt Flöss.

Beim Rückblick auf seine achtjährige Wolfsburger Amtszeit verspürt er aber zu Recht auch Stolz. „Wir haben als Verein ein ganz paar Schritte nach vorn gemacht. Daran habe auch ich einen großen Anteil.“ So seien die Young Grizzlys mittlerweile mit der U17 (Division I Nord) und der U20 (Division III Nord) in zwei DEB-Ligen vertreten. Die Mitgliederzahl sei spürbar gestiegen. Vor allem die Kindergarten-Aktionen zur Rekrutierung des jüngsten Nachwuchses seien ein voller Erfolg gewesen. „Wir haben das Ansehen des Vereins gesteigert.“

Deshalb fällt ihm der Abschied besonders schwer. Zumal der abrupte Saisonabbruch wegen der Corona-Pandemie erschwerend hinzukomme. „Es ist nun eher ein Verschwinden durch die Hintertür.“ Mit seiner Familie bleibt er aber erst einmal in Wolfsburg wohnen. Einen neuen Arbeitgeber hat er noch nicht. „Ich habe ein paar Klubs, die sich für mich interessieren. Aber die Lage ist schwierig. Wenn die Corona-Krise weitergeht, ist fraglich, wann oder gar ob die Saison stattfindet. Deshalb warten derzeit alle ab.“

Sein Ziel ist es, „wieder einen Job im Nachwuchsbereich zu finden“. Flöss’ fachliche Referenzen sind hervorragend. Erst im vergangenen Herbst hatte er an der DOSB-Trainerakademie sein Diplom erworben – als Studiengang-Bester mit der Top-Note 1,1. Angesichts seiner offenen Zukunft überlegt er nun: „Vielleicht beginne ich in der Zwischenzeit ein weiteres Studium.“