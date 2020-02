Das sagt Pfohl über den Aufschwung der Grizzlys Wolfsburg

Erst drei Monate ist es her, dass Fabio Pfohl (24) mitten in der Saison überraschend zu den Grizzlys zurückgekehrt war. Drei Monate, in denen viel passierte. Mittlerweile besitzt der hochveranlagte Eishockey-Profi den Status eines Leistungsträgers im Wolfsburger Team und ist kaum noch wegzudenken...