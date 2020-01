Grizzlys-Play-off-Rechnung: „Zehn Siege aus noch 19 Partien“

„Zehn Siege aus den letzten 19 Spielen werden wir wohl brauchen zum Einzug in die Play-offs.“ Das sagt Pat Cortina vor dem Heimspiel gegen die Augsburger Panther am Freitagabend, das die dritte Saisonphase der Grizzlys einläutet. In der hofft der Trainer des Wolfsburger Eishockey-Erstligisten auf...