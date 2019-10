Trotz Verteidiger-Not: Darum ist Raabe wohl kein Thema

Drei Spiele vor der Brust, zumindest bis nach dem zweiten am Freitag aber nur fünf Verteidiger an Bord: Die Grizzlys plagen vor dem Dreierpack binnen fünf Tagen mit Spielen gegen Straubing (Mittwoch, 19.30 Uhr, Eis-Arena), in Mannheim (Freitag, 19.30 Uhr) und gegen Düsseldorf (Sonntag, 14 Uhr,...