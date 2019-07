Grizzlys Wolfsburg: Weidekamp ersetzt Davi

Was sich bereits angedeutet hatte, haben die Grizzlys Wolfsburg nun bestätigt: Kurz vor dem Start in die Vorbereitung auf die neue DEL-Saison hat sich der Wolfsburger Eishockey-Erstligist von seinem dritten Torwart Mirko Davi getrennt und stattdessen Michel Weidekamp verpflichtet, der bereits am...