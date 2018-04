Der Bundestrainer freut sich auf Wolfsburg

Ganz Wolfsburg ist heiß auf Eishockey, obwohl die Saison in der DEL für die Grizzlys vorbei ist. Aber am Donnerstag ist erstmals die deutsche Nationalmannschaft zu Gast in der heimischen Eis-Arena, absolviert ein WM-Testmatch gegen die Franzosen. Mehr als 4000 Zuschauer werden erwartet – und auch...