Braunschweig. Zweimal gelingt den Braunschweigerinnen eine Aufholjagd, die nicht belohnt wird: Zufrieden kehrt aus Leverkusen und Bonn keiner zurück.

Um viel geht es nicht mehr für die Hockeyfrauen von Eintracht Braunschweig, und ein bisschen schien sich das in den Ergebnissen des Wochenendes auch widerzuspiegeln. Von ihrem West-Trip beim RTHC Leverkusen und beim Bonner THV kehrten die Löwinnen mit insgesamt nur einem Punkt zurück. Einem 4:5 (2:2, 0:2) nach Penalty-Schießen in Leverkusen folgte am Sonntag in der ehemaligen Bundeshauptstadt eine 3:4 (1:3)-Niederlage. Und gerade letztere ärgerte Trainer Jörg Schaller ausgesprochen.

„Wir haben in beiden Spielen die erste Halbzeit quasi abgeschenkt und erst in der zweiten Halbzeit gezeigt, dass wir auch Hockey Spielen können“, berichtete der Trainer von den Partien in Nordrhein-Westfalen, wo es zunächst so gar nicht nach Plan lief. Während am Samstag aber immerhin noch ein Punkt heraussprang, verpasste man diesen tags darauf auf ganz bittere Art und Weise. Nach einem 0:3-Rückstand kämpften sich die Blau-Gelben wieder auf 3:3 heran, ehe „ein echtes Dulli-Gegentor“ (Schaller) mit einer langen Fehlerkette doch noch für die Niederlage sorgte.

Den vierten Platz will Eintracht am kommenden Sonntag verteidigen

Was Schaller trotz allem gefiel, war, wie seine Mannschaft nach 0:2- beziehungsweise 0:3-Rückstand wieder ausgleichen konnte. „Das zeigt, dass die Moral der Mannschaft top ist“, so der Trainer. Umso ärgerlicher war dann das 3:4 in Bonn. „Das war ein Nackenschlag, der uns allen die Freude geraubt hat“, erklärt Schaller und berichtet von einer entsprechend nachdenklichen Rückfahrt vom Rhein an die Oker.

Nur noch eine Begegnung haben die Braunschweigerinnen am kommenden Sonntag zu bestreiten, auswärts bei der TG Heimfeld, dann ist die Saison schon wieder vorüber. Auch wenn es für Eintracht scheinbar um nichts mehr geht, fordert Jörg Schaller, auch mit Blick auf die Tabelle, vollen Einsatz. „Ich will unbedingt die 30 Punkte in der Tabelle bei uns sehen“, stellt er klar. Außerdem soll der vierte Platz im Klassement verteidigt werden – dann nämlich hätten Emma Nolting, Anna Krause und Co. ihr vor der Saison ausgegebenes Ergebnisziel erreicht.

Die Eintracht (Tore gegen Leverkusen/Bonn): Czerwinski – Starmann (1/-), M. Hirschler, Pühringer, Krause, L. Hirschler, Horn – Vysoudil (-/1), Edelhäuser, Rodrigues (1/-), Merkel, Nolting (1/-) – Lagocki (1/1), Scholze Rudloff, Rees (-/1), Margraf.