Braunschweig. Die spektakuläre Sportart war am Wochenende in Braunschweig zu Gast. Am Lünischteich wurden die deutschen Meisterschaften ausgespielt.

Es gibt Länder, in denen Polo eine Volkssportart ist - genauer gesagt in Argentinien. In Deutschland noch nicht. Und das merkt man dieser Tage auch am Lünischteich in Braunschweig. Am Wochenende fand hier die 7. internationale deutsche Arena-Polo-Meisterschaft statt. Während Svenja Hölty, Europameisterin der Damen und Deutsche Low Goal Meisterin 2023, mit ihren Pferden über das Spielfeld prescht, ist das Publikum noch zurückhaltend. „Was ist mit euch los? Gebt mal Gas hier“, schallt es durch die Lautsprecher. Der Stadionsprecher versucht, das Publikum zu animieren.

Zwischen Platzregen und feinstem Sommerwetter spielt Hölty am Finaltag des Turniers um Platz 3. Sie ist im Team von Vanessa Schockemöhle, die sowohl Hölty als auch Franz Spürgin für das Turnier eingekauft hat. Das ist üblich im Polo: Der Spieler mit dem niedrigsten Handicap (Level) kauft sich zwei Spieler für das Team ein, bezahlt die Spieler also. Insgesamt hat das Team ein Handicap von +6. Im Spiel um Platz drei mussten sie gegen das auf dem Papier bessere Team Compleneo/Wentronic/Dermaroller mit einem Handicap von +8 antreten. Die Spieler: Die Braunschweigerin Lucie Lotzkat, Giordano Magini und Tuky Caivano.

Die besten Bilder vom Braunschweiger Poloturnier 2024 Am Wochenende fand die siebte internationale deutsche Arena-Polo-Meisterschaft am Lünischteich statt. © FMG | Peter Sierigk Peter Sierigk Genießen in schöner Schattenrunde das Braunschweiger Polo-Turnier. © FMG | Peter Sierigk Peter Sierigk Während die Erwachsenen das sportliche Geschehen bei kühlen Getränken verfolgte, gab es auch für die Kleinen einiges zu erleben. © FMG | Peter Sierigk Peter Sierigk Pferde, soweit man schauen konnte: In Natura und auf Autos. © FMG | Peter Sierigk Peter Sierigk Gute Vorbereitung ist alles bei Spielern und Zuschauern. Dieser Freundeskreis ließ es sich gut gehen. © FMG | Peter Sierigk Peter Sierigk Team EVV (orange) gegen Team Stiftung Löwenbrücke am zweiten Turniertag. © FMG | Peter Sierigk Peter Sierigk Spaß bei Reitern und Offiziellen. Das Braunschweiger Polo-Turnier war laut der Organisatoren wieder ein voller Erfolg. © FMG | Peter Sierigk Peter Sierigk Zuschauer genießen das Turnier bei kalten Getränken. © FMG | Peter Sierigk Peter Sierigk Zuschauer genießen das Turnier bei kalten Getränken und leckerem Essen. © FMG | Peter Sierigk Peter Sierigk Die Paten waren auch dabei - zumindest deren Hüte. © FMG | Peter Sierigk Peter Sierigk Das Poloturnier lockt auch kleine Polo-Fans zum Lünischteich. © FMG | Peter Sierigk Peter Sierigk Insgesamt acht Teams nahmen an der Meisterschaft teil. © FMG | Peter Sierigk Peter Sierigk 1 / 12

Unwetter bei Poloturnier in Braunschweig

Die 36-Jährige muss knapp eine Stunde warten, bis ihr Spiel endlich angepfiffen wird. Zeit, um mit ihr ins Gespräch zu kommen. Gewitterwarnung, graue Wolken am Himmel - die Zuschauer werden nach Hause geschickt. Hölty sitzt im Gras vor ihrem Auto - der Kofferraum ist gefüllt mit Polo-Equipment - und unterhält sich mit Spürgin, der in einem Campingstuhl sitzt. Die Sportler scheinen tiefenentspannt, trotzdem schielen sie hin und wieder mal auf die Uhr: Sie müssen heute noch die Heimreise antreten. Zwar geht es für sie „nur“ nach Berlin, aber mittlerweile hat das Spiel schon eine Stunde Verzug.

Auch ihre drei Pferde sind bereits gesattelt und für das Spiel fertig gemacht. „Normalerweise sind wir nicht so wetterscheu, aber hier sind es die Vorgaben des Ausrichters, dass wir noch nicht starten können“, erklärt Hölty. Immerhin findet die Meisterschaft inmitten der Parkanlage am Lünischteich statt.

Anders als andere Polo-Spieler, vor allem die Profis, bereitet die Berlinerin ihre Pferde selbst auf das Spiel vor. Ein Vorteil: Während die Pferde ihrer Gegner teilweise sehr heiß sind und nicht so leicht aufzusatteln sind, kann Hölty den Zustand ihrer Pferde sehr gut selbst einschätzen. Sind sie aufgedreht? Sind sie müde? Wie sind sie in Form? Jetzt stehen sie schon warm geritten im mobilen Stall. Ein großes weißes Zelt mit 104 Boxen links und rechts. Im Gang stehen die Pferde auf Stroh, sind noch angeleint. Es ist schwül im Zelt, das sich nur wenige Meter neben dem Spielfeld befindet. Hier warten die Pferde auf ihre Einsätze, Spieler sitzen auf Strohballen und Campingstühlen, trinken Wasser, ruhen sich aus, legen ein kleines Nickerchen ein.

Svenja Höltys Auto dient als Equipment-Lager und Umkleide: Hier bedient sich die Polo-Spielerin vor ihren Spielen. © FMN | Celine Wolff

Svenja Hölty räumt mit Vorurteilen bei den Polomeisterschaften in Braunschweig auf

Dann geht es endlich los: Während Hölty sich Knie- und Ellbogenschoner anlegt, Helm und Brille aufsetzt und den linken Handschuh anzieht, wird ihr ihr Pferd aus dem Stallzelt gebracht. Sie ist ein Routinier, betreibt diesen Sport bereits seit 20 Jahren. Am Finaltag startet sie mit ihrem Schimmel. Ihr Favoritenpferd, um hoffentlich gut ins Spiel zu starten. „Viel Glück“ schallt es noch in ihre Richtung, bevor sie dann, ausgestattet mit Gerte und Stick, das 100 mal 60 Meter große Spielfeld mit ihrem Pferd bereitet. Noch ist sie allein, dreht gemütlich ihre Runden, macht sich und das Pferd nochmal warm. Ein paar Mal schwingt sie den Stick, schlägt hier und da mal den roten Gummiball. Dann gesellen sich auch Gegner und Teamkollegen zur Rückennummer 2. In dieser Konstellation haben Schockemöhle, Hölty und Spürgin noch nie zusammen gespielt. Man kenne sich in der Poloszene aber trotzdem.

Das Spiel hat es in sich. Es geht hin und her. Eine Schnelligkeit, eine Wucht, die auch manch einen Zuschauer mal etwas vom Spielfeldrand zurücktreten lässt. „Ja, es kommt vielleicht schneller zu kleineren Blessuren, aber ich würde nicht sagen, dass diese Sportart gefährlicher ist als andere“, sagt Hölty, die in einer Polo-Familie groß geworden ist.

Svenja Hölty. © FMN | Celine Wolff

Polo-Spieler loben Braunschweiger Polo-Arena am Lünischteich

Nicht nur die Pferde, auch die Reiter sind beim Arena-Polo in Braunschweig gefordert. „Wenn du hier eine Sekunde schläfst, holst du deinen Gegner nicht mehr ein“, erzählt Polo-Profi Lukas Sdrenka vor der Partie. Es sei der Spielfeldgröße zu verdanken: Hier habe man viel häufiger Richtungswechsel. Und Hölty ist des Öfteren nicht einzuholen. Unter anderem verwandelt sie das 200. Tor des Turniers. Nach jedem Tor werden die Seiten gewechselt. Die Zuschauer jubeln, mal etwas doller, mal zurückhaltend. Polo ist ein Denksport und nicht für jeden sofort verständlich. Richtungswechsel, Reiten, Ball spielen, auf die Teampartner achten, das Wohlergehen des Pferdes im Blick behalten. Auch starke Regenfälle, die während des zweiten Chukkas - ein Spiel besteht aus vier Chukkas á sechs Minuten - aufkommen, werfen die Sportler nicht aus dem Sattel. „Der Platz hier ist gut, da merkt man keinen Unterschied“, sagt die Polo-Spielerin nach der gewonnenen Partie.

„Wenn du hier eine Sekunde schläfst, holst du deinen Gegner nicht mehr ein.“ Polo-Profi Lukas Sdrenka

Mittlerweile scheint auch wieder die Sonne. Nach einer kurzen Besprechung mit ihren Teammitgliedern zieht sich Hölty erstmal die Stiefel aus. Rein in die sportlichen Sneaker. Dann geht es zu ihren Pferden. Sie stehen mittlerweile schon frisch geduscht in drei der 104 mobilen Boxen. Ein paar kleine Streicheleinheiten, ein prüfender Blick, ob die Pferde unversehrt geblieben sind und dann können die Tiere weiter chillen, Wasser trinken und Heu fressen. „Wir prüfen die Pferde nach jedem Spiel, ob alle Hufeisen da sind, ob das Pferd Kratzer hat, ob es anders läuft“, erklärt die Tochter eines Tierarztes. Um dem Muskelkater entgegenzuwirken, bekommen die Vierbeiner bestimmte Decken und Kompressen angelegt.

Zu Hause, mit dem dritten Platz im Gepäck und zweieinhalb Stunden vom Turnierort entfernt, kommen die Pferde dann auf die Koppel. Am Montag haben sie Ruhetag. Während die Vierbeiner sich dann also für die neue Trainings- und Turnierwoche vorbereiten können, beginnt für Hölty der Arbeitsalltag im Immobilienbüro. „Leider“ konnte sie ihr Hobby noch nicht zum Beruf machen.

Den ersten Platz belegte das Team „Clavey & Be your own Hero“, den zweiten Platz sicherte sich das Team „Kämmer Consulting SQR Artmax“.