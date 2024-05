Braunschweig. Die Fußballer der beiden Braunschweiger Teams bilden im Bezirksliga-Abstiegskampf eine Symbiose. Lauingen Bornum wäre der Leidtragende.

In der Biologie beschreibt eine Symbiose das Zusammenleben von Individuen verschiedener Arten zum gegenseitigen Nutzen. In der Fußball-Bezirksliga könnten die Freien Turner II und der FC Wenden als Beispiel dienen. Beide Teams kämpfen gegen den Abstieg aus der Liga, die Chancen stehen mal gut und mal nicht allzu gut. Trotzdem hätten Siege beider Teams derzeit auch Vorteile für den jeweils anderen. Ein dritter Player ist der SV Lauingen Bornum, zu dessen Nachteil Erfolge beider Braunschweiger Mannschaften würden.

So trafen die abstiegsbedrohten „LaBo-Boys“ erst am Donnerstag auf Freie Turner II bevor am Sonntag das Duell gegen den FC Wenden ansteht. Beide Teams sind mit unterschiedlichen Erfolgsaussichten im Tabellenkeller vertreten. So hätte der FTB mit einer Niederlage in Lauingen die Hoffnungen auf den Klassenerhalt fast schon begraben können. Stattdessen hatte die Prinzenpark-Elf beim umkämpften 2:3 das bessere Ende für sich und schöpft somit noch Hoffnung im Tabellenkeller.

Reserve der Freien Turner Braunschweig spielt drei Jahrzehnte im Bezirk

„Unsere zweite Mannschaft spielt jetzt exakt 30 Jahre im Bezirk. Es wäre schade, wenn es ausgerechnet im 31. Jahr in die Kreisliga gehen würde“, sagt Fußball-Abteilungsleiter Olaf Barnbeck, der jedoch auch weiß, dass sein Verein nur noch Außenseiterchancen hat. Doch so lange es irgendwie möglich ist, möchten die Freie Turner noch um die Klasse kämpfen.

Dass eine weitere Saison Bezirksliga überhaupt noch drin ist, liegt vor allem am Traumeinstand von Kai Schröder. Schröder ist nach dem plötzlichen Aus von Tuna Bayrak vor zwei Wochen ins Traineramt gerückt und auch der Übungsleiter, mit dem die Reserve ligaunabhängig in die nächste Spielzeit gehen wird. Mit Bayrak wäre nur bei einem Verbleib in der Liga verlängert worden. Er hat sich schließlich für die Nachfolge von Mesut Dereköy im Sommer beim VfL Leiferde entschieden, weshalb die Zusammenarbeit sofort beendet wurde.

FC Wenden kann mit Sieg am Sonntag einen großen Schritt machen

Seinem Nachfolger hätten wenige den 3:1-Erfolg im ersten Spiel gegen den Tabellenvierten Volkmarode zugetraut, am Donnerstag wurde mit dem Sieg über Lauingen Bornum nun der Trend bestätigt. In der eigenen Hand hat das Team den Klassenerhalt trotzdem nicht mehr. Dafür wäre jetzt unter anderem Schützenhilfe vom Braunschweiger Nachbarn erforderlich.

Wie passend, dass der FC am Sonntag die Gäste aus Lauingen Bornum empfängt. Mit einem Sieg stünde Wenden bei 39 Punkten, womit der Klassenerhalt zwei Spieltage vor Saisonende zwar noch nicht zu 100 Prozent fix ist, aber ziemlich viel gegen die Blau-Weißen laufen müsste, um doch noch in den Abstiegsstrudel zu geraten. Somit hätte sich der angehende Bezirksliga-Dino schon wieder vor dem Gang in die Kreisliga gerettet.

Wendens Trainerduo bleibt über den Sommer hinaus im Verein

Der Sieg der Freien Turner vom Donnerstag, den sich auch eine Abordnung aus Wenden vor Ort ansah, hat die Chancen auf den Klassenerhalt noch einmal erhöht. „Viele Fans haben uns nach dem Saisonstart schon tot gesehen. Jetzt können wir, wenn alle anderen mitspielen, die Saison zumachen“, schwärmt der sportliche Leiter Torben Thran. Arminia Vöhrum läuft als direkter Konkurrent ausgerechnet bei Freie Turner II auf. Der FC kann also auch direkt noch einmal von einer guten Leistung des Stadtnachbarn profitieren. „Wenn Vöhrum nicht gewinnt und wir siegen, kann uns niemand mehr vom 14. Platz verdrängen“, rechnet Thran vor, der bereits am Donnerstag vor einem leeren Blatt alle Konstellationen durchging.

Allen Rechenspielen zum Trotz bleibt das Trainerduo aus Max Zobel und Tim Duffy ligaunabhängig an Bord. Bestenfalls könnte direkt nach dem Wochenende final für die neue Spielzeit geplant werden. Zumindest wenn der neue Symbiose-Partner aus dem Prinzenpark mitspielt.