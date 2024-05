Braunschweig. Fußball-Landesligist Vahdet behält im Braunschweiger Duell mit Bezirksligist VfL Leiferde die Oberhand. Der Außenseiter wehrt sich aber tapfer.

Die Sensation bleibt dem VfL Leiferde verwehrt. Zu gern hätten sich Trainer Mesut Dereköy und Top-Stürmer Jordi Njoya mit einem Titel im Rücken im Sommer vom Verein verabschiedet. Stattdessen ist Vahdet-Coach Fatih Özmecarci der große Gewinner des Bezirkspokal-Halbfinale am Donnerstagabend. Nach dem 3:2-Sieg geht es für den TSC Mitte Juni im Finale gegen Göttingen 05.

Rund 200 Zuschauer wollten sehen, wie der VfL seine Pokal-Geschichte weiterschreibt. Jahresübergreifend haben die Blau-Weißen zehn Pokalspiele in Folge gewonnen. Sechs Siege ebneten den umjubelten Kreispokalsieg im letzten Sommer, während vier Siege und ein Freilos Leiferde diese Saison ins Bezirkspokal-Halbfinale spülten. Unter anderem Freie Turner und Türk Gücü Helmstedt stolperten diese Saison schon über das Team aus dem Süden Braunschweigs.

Leiferder zu Beginn nervös

Kein Wunder, dass der Verein im Ort fleißig plakatierte und Interessierte zum Spiel mobilisierte. Doch vielleicht hat der VfL diesmal zu viel nachgedacht. Nervös und fahrig ging die Elf von Dereköy ins Spiel, der sich zu Beginn eine andere Körpersprache erhofft hatte: „Klar war viel zu verlieren, aber ich kann mir die Nervosität nicht ganz erklären.“ Und wenn es schon nicht läuft, kommt oft auch noch Pech dazu. So zum Beispiel Mitte der ersten Hälfte, als Leiferde nach einem viel diskutierten hartem Offensivzweikampf unaufmerksam ist und Vahdet den Ball aufs Tor von Daniel Schrader bringt. Der hätte den Ball dann aber trotzdem ohne Probleme gehabt, wenn nicht zuvor Unglücksrabe Vincent John per Kopf ins eigene Tor verlängert hätte (27.).

Geschockt vom Rückstand ließen die Gastgeber den Landesligisten aufdrehen. Nach Doppelpässen auf engsten Raum erzielte Salih Ayaz drei Minuten später das 0:2 (30.). Doch die entscheidende Phase des Spiels war noch nicht vorbei: Abermals Ayaz musste nach passgenauer Flanke von Vincent Stoppel nur noch den Kopf hinhalten (35.). Vorlagengeber Stoppel kann gut und gerne als Blitz-Aushilfe bezeichnet werden. Aus gutem Grund hat er noch kein individuelles Trikot, denn Stoppel schnürt die Fußballschuhe eigentlich über zehntausend Kilometer weg von Deutschland, an einer Highschool in Montana. Gerade sind Semesterferien. „Seit Anfang Mai bin ich hier und wurde gefragt ob ich einspringen kann, da kannst du nicht Nein sagen. Die Mannschaft kenne ich ja“, erzählt der 23-Jährige, dessen Spielerpass beim TSC liegt, weil ihn Fatih Özmecarci einst geholt hat. Sein Trainer wusste genau wie seine Mannschaft in Leiferde auftreten musste: „Wir wollten ruhig bleiben und uns von dieser Atmosphäre überhaupt nicht anstecken lassen. Bei solchen Spielen muss man die unterklassige Mannschaft nicht motivieren, das sind sie schon genug.“

Vahdet nicht fehlerfrei

Vor allem das Schiedsrichtergespann musste einiges an Leiferder Kritik einstecken. Dereköy sparte aber auch nicht an Risiko und wechselte nach dem 0:3 noch zweimal in der ersten Hälfte. Mit Erfolg: Der eingewechselte Alban Minlin traf direkt zum verdienten Anschluss (42.). Nach dem Seitenwechsel suchte der Bezirksligist dann immer wieder Top-Stürmer Njoya. Der scheiterte in der 57. Minute erst an Keeper Kenneth Genetiempro, der ihm den Ball aber kurz drauf mit einem folgenschweren Fehlpass auflegte.

Ganz fehlerfrei blieb Vahdet also nicht, die dennoch weitgehend sattelfeste Abwehrleistung reichte aber um die zwischenzeitliche Leiferder Angriffswelle abzuwehren. Statt Dereköy und Njoya ziehen nun Fatih Özmecarci, dessen Comeback bei Vahdet sich durch den nahenden Klassenerhalt als Volltreffer darstellen könnte, und USA-Leihgabe Vincent Stoppel ins Finale ein.

Tore: 0:1 ET John (27.), 0:2/0:3 Ayaz (30./35.), 1:3 Minlin (42.), 2:3 Njoya (57.)