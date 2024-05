Braunschweig. Tobias Zickenrott erkrankte mit 19 Jahren an Leukämie. Jetzt ist der 43-Jährige wieder für den RSV 23 aktiv – auch Samstag in Lehndorf.

In seiner Jugend war Tobias Zickenrott gut dabei im Radsport. Rund 30 Titel holte er bei Rennen. Doch als er 19 war, stoppte ihn eine niederschmetternde Diagnose: Leukämie, also Blutkrebs, entdeckten die Ärzte bei ihm. Fünf Jahre war der Braunschweiger komplett raus, an Sport war nicht zu denken. Dem Radsport-Verein Braunschweig 1923 blieb er dennoch immer treu und stieg Jahre später wieder aufs Rad. Jetzt freut er sich auf Samstag. Dann startet der Sportler wieder beim Lehndorfer Rundstreckenrennen, das der RSV gemeinsam mit der Arge Lehndorf ausrichtet.

Anfang der 90er Jahre trat Zickenrott dem RSV 23 bei. „Mein Vater ist auch Rennrad gefahren. Ich fand‘s so cool, dass ich auch anfangen wollte“, erzählt der Mann, der in Hondelage aufgewachsen ist. Er lernte schnell, trainierte mit seinem Papa. Und die Erfolge ließen nicht lange auf sich warten. Sogar zwei Landesmeister-Titel sicherte sich Zickenrott.

Das Schicksal schlug bei dem Radsportler aus Braunschweig zu

Doch dann schlug das Schicksal zu und der Rennradfahrer kam nicht dazu, ein einziges Lizenzrennen im Herrenbereich zu absolvieren. Stattdessen landete er im Krankenhaus Celler Straße. „Ein ganzes Jahr habe ich dort durchgängig verbracht.“ Danach folgten weitere Jahre der ambulanten Therapie. Sport? Radfahren? Nicht mehr in seinem Kopf. „Ich hatte keinen Muskel mehr am Körper, musste mich erstmal zurück ins Leben kämpfen“, erzählt der Braunschweiger. Aber: Sein Physiotherapeut besorgte ihm einen Heimtrainer. Es waren die ersten vorsichtigen Pedaltritte auf dem Weg zurück in sein früheres Leben.

„Ich hatte keinen Muskel mehr am Körper, musste mich erstmal zurück ins Leben kämpfen.“ Tobias Zickenrott

Mit 24 war der heute in Bevenrode lebende Sportler wieder geheilt. Doch dann standen erstmal andere Dinge an. Das Studium etwa, heute ist Zickenrott im Wolfsburger Volkswagenwerk für die Innenraumausleuchtung verantwortlich. Nicht zu vergessen: die Familie, zwei Töchter erblickten das Licht der Welt.

Mitglied des RSV Braunschweig 1923 fährt 10.000 Kilometer im Jahr

Sein Hobby nahm der Familienvater zwar wieder auf, eine Rennlizenz beantragte er jedoch erst vor rund zwei Jahren. „Ich wollte mich im Herrenbereich nicht mit Cracks messen, die 20 Jahre jünger sind als ich“, erklärt er. Jetzt ist Zickenrott 43 und darf in der Seniorenklasse 2 starten, quasi in der Ü40-Konkurrenz. Und das macht ihm Spaß. Rund 10.000 Kilometer legt er wieder pro Jahr auf zwei Rädern zurück, Fahrten zu seinem Arbeitsort inklusive.

Der Radsportler ist ein echter Sprinter, mag keine Langstreckenrennen. Die eigene Vorjahreszeit interessiert ihn nicht. „Ich versuche das Rennen irgendwie zu schaffen und auf der Zielgerade nochmal den einen oder anderen zu kriegen“, sagt er. Sein Wettkampf-Gen hat die schwere Krankheit ebenfalls überlebt.