Braunschweig. Zwei Säulen des Erfolgs wollen Leiferder Saison krönen, im Pokal-Halbfinale geht es für den VfL aber erstmal gegen Vahdet Braunschweig.

7:2 gegen Kissenbrück, 7:5 nach Elfmeterschießen gegen Landesligist Freie Turner, 6:4 nach Elfmeterschießen gegen Ligakonkurrent Vechelde und zuletzt 3:0 gegen Landesligist Türk Gücü Helmstedt: Der VfL Leiferde macht im Bezirkspokal Kaiserslautern Konkurrenz. Im Gegensatz zum FCK warten für Leiferde jedoch noch zwei Schritte zum Pokal. Am Donnerstag geht es um 19 Uhr gegen Vahdet Braunschweig im Stadtduell um den Finaleinzug.

Ein Leiferder Erfolgsduo wird da besonders motiviert sein. So ist Mesut Dereköy als Trainer ohnehin das Gesicht des Aufstiegs beim VfL. Sein Schlüsselspieler Jordi Njoya kann hingegen als Gesicht dieser Saison bezeichnet werden. 25 Tore in der Liga und sechs im Pokal sprechen schließlich Bände. Was die beiden eint ist, dass ihre Zeit in Leiferde im Sommer endet.

Jordi Njoya wechselt im Sommer zum MTV Wolfenbüttel

Dereköy hört nach dreieinhalb Jahren im Traineramt auf, während Njoya beim Landesligisten MTV Wolfenbüttel auf der Karriereleiter klettert. Wie es für die beiden wäre, mit dem Pokal den Verein zu verlassen? „Unbeschreiblich geil“, beschreibt Dereköy, der sich schon riesig auf das Spiel freut, obwohl die Mannschaft zuletzt ziemlich unkonstant spielte.

Mal gelangen Ausrufezeichen gegen Volkmarode oder den BSC Acosta und mal lief wie zuletzt gegen Vöhrum wenig zusammen. „Aber im Pokal werfen alle nochmal zehn Prozent mehr rein“, ist sich Jordi Njoya sicher. Den Schalter von Liga zum Pokal konnten die Leiferder zuletzt immer gut umlegen und auch beim Abschlusstraining am Dienstag war eine positive Anspannung zu spüren. Elfmeterschießen wurde dort übrigens nicht extra eingeübt, der VfL vertraut seinen Qualitäten. Im Tor wird sich Mesut Dereköy für Stammkeeper Daniel Schrader und gegen Ex-Vahdet-Torwart Donald Zaimi entscheiden. Zu wichtig scheinen die Qualitäten des Stammkeepers zu sein.

Gallisches Dorf: Heimspielatmosphäre in Leiferde soll Faktor werden

Ganz wichtig ist außerdem die Heimspielatmosphäre. Leiferde geht erneut als gallisches Dorf mit hohem Zuschauerzuspruch in das wohl wichtigste Saisonspiel. „Wir haben ja nur den einen Rasenplatz, der ist nicht der schlechteste, aber auch keiner für Tiki-Taka-Fußball. Wir kennen natürlich jeden Zentimeter“, stellt Dereköy in Aussicht.

Für den Trainer, der als größten Erfolg in der Zeit in Leiferde den Bezirksliga-Aufstieg angibt, übernimmt nach der Saison Tuna Bayrak, momentan noch Trainer bei Freie Turner II. Genauso dankbar wie sein Übungsleiter ist auch Jordi Njoya dem Verein, obwohl er erst im Sommer aus Stöckheim kam.

Njoya kickte einst für Eintracht und Freie Turner

Für ihn ist der Transfer zum MTV die endgültige Rückkehr in den höheren Amateursport. Damals bei Eintracht und Freie Turner im Jugendbereich die Lust am Sport verloren, kickte er erstmal mit Freunden in der A-Jugend-Kreisliga. Doch Njoya wurde größer, schneller und legte technisch zu. „Der größte Faktor ist aber das Selbstvertrauen. Ich merke, dass die Leute zu 100 Prozent auf mich vertrauen“, erzählt der 19-Jährige Senkrechtstarter.

Für ihn und seinen Trainer wäre der Bezirkspokal-Sieg ein Traum. Auch der VfL hätte nach dem Kreispokal-Sieg im vergangenen Sommer seinen Ruf als Pokalspezialist weg. Träumen, so Dereköy, ist aber erst ab dem Finale erlaubt.