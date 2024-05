Wolfsburg. Die deutsche Nationalmannschaft verliert sein Testspiel vor ausverkauftem Haus in der Eis-Arena mit 3:5 gegen Frankreich.

Es ließ sich gut an, doch am Ende stand trotz drei NHL-Stars eine Länderspiel-Niederlage in Wolfsburg: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft verspielte vor 4503 Zuschauern in der Eis-Arena und bei toller Stimmung eine komfortable 3:0-Führung gegen Frankreich, verlor am Ende mit 3:5 (3:1, 0:3, 0:0). Dominik Kahun, Parker Tuomie und Maximilian Kastner erzielten dei Treffer für das deutsche Team. Der Überraschungs-Vize-Weltmeister muss sich in den kommenden sechs Tagen gehörig steigern.

Vor ausverkauftem Haus in der Wolfsburger Eis-Arena bot Bundestrainer Harold Kreis alles auf, was er hatte: Im Tor stand zunächst NHL-Goalie Philipp Grubauer (Seattle Kraken) und auch Center Nico Sturm (San José Sharks) und Außenstürmer John Jason Peterka (Buffalo Sabres) waren mit dabei. Erst nach den fast fünf Tagen in der VW-Stadt stoßen AHL-Verteidiger Maksymilian Szuber und die Spieler von DEL-Meister Eisbären Berlin zum Kader.

Die NHL-Stars spielen vor ausverkauftem Haus in Wolfsburg

Die Stimmung in der Eis-Arena schürte die WM-Vorfreude, die Spieler auf dem Eis taten es den Fans nach dem Eröffnungsbully von Wolfsburgs Oberbürgermeister Dennis Weilmann zunächst gleich. Es war im ersten Drittel fast ein Spiel auf ein Tor. Deutschland legte durch Kahun vom SC Bern früh vor. Deutschland hatte in der vierten Minute sein erstes Powerplay, brauchte dann nur sechs Sekunden, um für das 1:0 zu sorgen.

Das DEB-Team verpasste es nachzulegen, Ingolstadts Wojciech Stachowiak und Peterka hatten dicke Möglichkeiten, immer wieder scheiterten die Deutschen an Gäste-Keeper Julian Junca Mit einem Doppelschlag binnen elf Sekunden ließen Straubings Parker Tuomie und Münchens Maximilian Kastner, von dessen Knie der Puck ins Tor sprang, die Eis-Arena beben. Es schien wie schon beim bisher einzigen Länderspiel in Wolfsburg 2018 (7:1 gegen Frankreich) wieder ein Kantersieg zu werden.

DEB-Team: Stark angefangen und stark nachgelassen

Doch das DEB-Team ließ nach, schon kurz vor der ersten Pause fing sich das Team von Bundestrainer Harold Kreis nach einem Fehlpass im Aufbau den Anschlusstreffer. Im zweiten Drittel wurde es dann richtig böse. Erst vergab Köln-Stürmer Justin Schütz die Riesenmöglichkeit aufs 4:1, dann drehten die Franzosen die Partie.

Gerade erst war Münchens Mathias Niederberger für seinen Kumpel Grubauer ins Tor gekommen, da wurde es ganz böse für die DEB-Auswahl und immer stiller in der Eis-Arena. Frankreich-Verteidiger Enzo Guebey, Lucien Onno und Stephane da Costa, der den Deutschland-Goalie mit einer schönen Bewegung umkurvte, drehten die Partie binnen sieben Minuten komplett - das war viel zu wenig vom deutschen Team!

Deutschland verpasst Ausgleich, am Ende macht ein Ex-Grizzly alles klar

Im Schlussabschnitt zeigte der Vize-Weltmeister wieder im Ansatz das Gesicht aus dem ersten Drittel, anfangs spielfreudig und mit Zug zum Tor. Die NHL-Stars Peterka sowie in Überzahl Sturm hätten für den Ausgleich sorgen müssen, scheiterten aber immer wieder am starken Frankreich-Goalie, so auch Tuomie fünf Minuten vor dem Ende. Den musste er aber machen. Kreis nahm Niederberger kurz vor Schluss vom Eis, das deutsche Team fing sich mit dem sechsten Feldspieler auf dem Eis noch das 3:5 - ausgerechnet durch Anthony Rech, den langjährigen Grizzlys-Stürmer, der mit mit warmem Applaus aus der Grizzlys-Fankurve empfangen worden war.

Anthony Rech (links) machte mit einem Empty-Net-Goal alles klar © Leipold/City-Press | City-Press GmbH Bildagentur

Die WM in Tschechien (10. bis 26. Mai) startet für Deutschland am Freitag (16.20 Uhr) mit dem ersten Gruppenspiel in Ostrava gegen die Slowakei. Nach dem ganz schwachen Mittelabschnitt gegen Frankreich wartet noch einiges an Arbeit auf Kreis und sein Team.

Tore: 1:0 Kahun (4./5:4), 2:0 Tuomie (18.), 3:0 Kastner (19.), 3:1 Gallet (20.), 3:2 Guebey (33.), 3:3 Onno (38.), 3:4 da Costa (39.), 3:5 Rech (60./Empty-Net-Goal).