Wolfsburg. Deutscher Eishockey-Bund kann für die finale WM-Vorbereitungsphase mit Philipp Grubauer, John-Jason Peterka und Nico Sturm planen.

Es wird hochklassig, wenn die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ab Mittwoch, 1. Mai, ihre Zelte für vier Tage in Wolfsburg aufschlägt: Im Rahmen der finalen Vorbereitungsphase auf die Weltmeisterschaft in Tschechien hat der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) mit Goalie Philipp Grubauer (Seattle Kraken) sowie den Stürmern John-Jason Peterka (Buffalo Sabres) und Nico Sturm (San José Sharks) das Gros seiner nordamerikanischen Stars an Bord. Auf einen vierten Profi aus der NFL hoffen sie weiter, wann und Verteidiger Moritz Seider (Detroit Red Wings) dazustößt, ist jedoch noch komplett offen.

Unklare Vertragssituation bei NHL-Star Moritz Seider

Der Abwehrspieler war im Vorjahr einer der Schlüsselspieler auf dem Weg zur sensationellen Silbermedaille des DEB-Teams in Finnland. Schon vor einem Jahr war der Star-Verteidiger erst kurz vor der WM zum Team gekommen. In diesem Jahr wird es ähnlich eng, obwohl Detroit die Play-offs verpasst und Seider bereits seine Bereitschaft signalisiert hat. Was die Sache so kompliziert macht: Der Vertrag des 23-Jährigen bei den Red Wings läuft aus. Dass er noch keinen neuen Vertrag unterschrieben hat, macht die Sache versicherungstechnisch kompliziert. Bei Seider soll es sich um eine Versicherungssumme im sechsstelligen Bereich drehen. Superstar Leon Draisaitl hat es dagegen mit den Edmonton Oilers in die Play-offs geschafft, er ist daher im Moment kein Thema.

Wenn auch vielleicht nicht für das Trainingscamp in Wolfsburg, aber für die WM hoffen sie beim DEB, dass Star-Verteidiger Moritz Seider von den Detroit Red Wings wieder dabei ist. © dpa | Carlos Osorio

Welche NHL-Stars am Ende in der Eis-Arena auflaufen, da ist auch Grizzlys-Manager Charly Fliegauf sehr gespannt. Er hält es für denkbar, dass Bundestrainer Harold Kreis die Einsatzzeiten im WM-Vorfeld aufteilt; die Generalprobe vor Tschechien bestreitet die deutsche Mannschaft am Montag, 6. Mai, in Weißwasser. Hier geht es ebenfalls gegen Frankreich. Auch die Spieler der DEL-Finalisten aus Berlin und Bremerhaven dürften in Wolfsburg hinzustoßen.

Vier Tage in Wolfsburg: Hier wohnen die Eishockey-Stars

Die Vorfreude auf das zweite Länderspiel nach 2018 - damals ging es ebenfalls gegen Frankreich - „ist groß“, wie Fliegauf erzählt. Er und die Mitarbeiter der Grizzlys-Geschäftsstelle sind mittendrin in den Vorbereitungen. Das DEB-Team zieht für das Trainingscamp in Wolfsburg ins nur fußläufig entfernte Courtyard im Allerpark, die Franzosen ziehen in Weyhausen in der Alten Mühle ein. Fliegauf betont: „Wir wollen sowohl für die Jungs als auch für die Teams ein guter Gastgeber sein.“

Anthony Rech ist einer der Stars der französischen Nationalmannschaft, er spielte von 2019 bis 2022 bei den Grizzlys Wolfsburg. © City-Press GmbH/oh | Grizzlys Wolfsburg

Ein aktueller Grizzlys-Profi steht nicht im Aufgebot der Deutschen; Stürmer Luis Schinko war zu Beginn der vierphasigen Vorbereitung eingeladen, in der vergangenen Woche war für ihn allerdings Schluss. Möglich ist, dass mit Anthony „Toto“ Rech aber ein ehemaliger Grizzlys-Spieler in der Eis-Arena aufläuft. Der Franzose kam zwischen 2019 und 2022 auf 160 Spiele im Wolfsburg-Trikot, erzielte 50 Treffer und steuerte weitere 61 Assists bei.

Ein paar Stehplatz-Tickets für das Länderspiel gibt es noch

Für die Partie am Samstag um 14 Uhr sind übrigens nur noch ein paar Stehplatz-Tickets für die Gegengerade verfügbar. Die Karten kostet 19,50 Euro (ermäßigt 17,50, Kinder 10 Euro) das Stück und können über die Homepage des DEB bestellt werden. Fliegauf rechnet damit, dass die Eis-Arena wie 2018 auch ausverkauft sein wird, und er verrät mit Blick auf den Nationalmannschafts-Aufenthalt in Wolfsburg: „Ein paar Highlights haben wir noch geplant.“