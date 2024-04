Madrid. Beim Laureus, der Sportler-Ehrung in Madrid, stellt Tennis-Superstar Novak Djokovic einen Rekord auf. Aitana Bonmatí räumt doppelt ab.

Novak Djokovic, Aitana Bonmati, Jude Bellingham und Simone Biles gehörten zu den großen Gewinnern dieses Abends in Madrid, als Spanien im Mittelpunkt des Weltsports stand und die größten Talente des Sports die Laureus World Sports Awards 2024 feierten. An einem bemerkenswerten Abend im historischen Palacio de Cibeles im Herzen Madrids wurde Djokovic in Anwesenheit von Medienvertretern aus aller Welt zum fünften Mal in Folge zum Laureus-Sportler-des-Jahres gekürt.

Es war die 25. Veranstaltung einer Veranstaltung, die sich an die Spitze des Sportkalenders gesetzt hat und an der einige der besten Athleten der Welt zusammen mit früheren Sportgrößen sowie einflussreichen Persönlichkeiten aus der Welt der Mode, des Films und der Unterhaltung teilnehmen. Die von Hollywood-Star Andy Garcia moderierte Preisverleihung wurde von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt live verfolgt, die Medien berichteten flächendeckend über die Preisverleihung.

Laureus: Aitana Bonmatí sorgt für Novum

Die Athleten standen am Montagabend im Mittelpunkt: von den in Madrid anwesenden Vertretern der Laureus World Sports Academy – 69 Sportgrößen, deren Stimmen über die Preisverleihung entscheiden – bis hin zu den Helden von heute, für die der Laureus Award ein begehrter globaler Preis ist, der als „Athletenpreis“ bekannt ist.

Aitana Bonmatí stand zweimal auf der Bühne – und schrieb beide Male Geschichte. Zum einen als Laureus-Sportlerin des Jahres und damit als erste Fußballerin, die diese prestigeträchtige Auszeichnung erhielt. Zum anderen als Vertreterin der spanischen Mannschaft, die die Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland gewann – in derselben Stadt, in der diese Mannschaft im vergangenen Sommer feierte. Die Weltmeisterinnen sind nun das Laureus-Team-des-Jahres und die erste reine Frauenmannschaft, die diese Auszeichnung erhalten hat.

Laureus: Auszeichnung für Ex-BVB-Star Jude Bellingham

Auch Ex-BVB-Star Jude Bellingham befand sich auf vertrautem Terrain. Der englische Mittelfeldspieler wurde als erster Fußballer als Laureus-Aufsteiger-des-Jahres ausgezeichnet, nachdem er bei Real Madrid einen elektrisierenden Start hingelegt und noch am Vorabend sein Team zum 3:2-Sieg im Clasico gegen den FC Barcelona geschossen hatte. Biles wurde mit dem Laureus World Comeback of the Year Award geehrt, nachdem sie nach einer zweijährigen Pause sensationell zum Turnen zurückgekehrt war. BVB-Stürmer Sébastien Haller, der eine Hodenkrebserkrankung überstanden und zurück auf den Fußballrasen gekehrt war, zählte in dieser Kategorie zu den Nominierten.

Die Preisverleihung wurde nur wenige Kilometer vom Bernabeu entfernt ausgetragen, wo Jude Bellingham sofort zu einem der Aushängeschilder einer jungen Madrider Mannschaft geworden ist, der die Welt zu Füßen liegt. Nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund im Sommer, kurz vor seinem 20. Geburtstag, erzielte Bellingham in seinen ersten zehn Einsätzen zehn Tore und hat sich zu einem der wichtigsten Spieler der Blancos entwickelt.

Laureus: Novak Djokovic sorgt für Rekordsieg

Der frisch gekürte Laureus-Sportler-des-Jahres Djokovic beendete das Jahr 2023 im Besitz von drei der vier wichtigsten Tennistitel bei den Herren – und verpasste einen Kalender-Slam in einem klassischen Wimbledon-Finale gegen den späteren Sieger Carlos Alcaraz nur knapp. Der Serbe hält nun bei rekordverdächtigen 24 Grand-Slam-Titeln und war in Madrid, um mit seinem fünften Laureus einen weiteren Rekord aufzustellen (er gewann 2012, 2015, 2016 und 2019).

„Ich fühle mich unglaublich geehrt, meinen fünften Laureus gewonnen zu haben. Ich denke zurück an 2012, als ich ihn als 24-Jähriger zum ersten Mal gewann. Ich bin sehr stolz darauf, zwölf Jahre später hier zu stehen und auf ein Jahr zurückzublicken, das mir und meinen Fans viel Aufregung und Erfolg gebracht hat.“ Sein Dank ging an die Laureus-Stiftung: „Diese Laureus-Statuette ist etwas ganz Besonderes, denn sie steht für mehr als nur sportliche Leistungen. Die Mission von Laureus, Sport als Kraft für das Gute zu nutzen, verändert seit 25 Jahren Leben und verkörpert die Werte ihres Gründungspatrons Nelson Mandela. Ich möchte Laureus Sport for Good und die Arbeit, die sie leisten, um Leben auf der ganzen Welt zu verändern, unterstützen.“

Laureus: Das goldene Jahr der Aitana Bonmatí

Aitana Bonmatí hat ein goldenes Jahr hinter sich. Zu den Titeln in der Liga F und der Champions League, die sie mit Barcelona gewann, der Weltmeisterschaft mit Spanien und den Preisen für den Goldenen Ball und den Ballon d‘Or, die sie für ihre individuellen Leistungen erhielt, fügte die Mittelfeldspielerin den Laureus Award hinzu und stand mit ihren Kolleginnen wieder auf der Bühne, um als Teil der Mannschaft des Jahres geehrt zu werden. Hier setzten sich Spaniens Fußballerinnen unter anderem auch gegen die deutschen Basketball-Weltmeister durch.

Bonmatí: „Es ist überwältigend, die Liste der früheren Gewinner dieses Preises zu sehen: Serena Williams, Simone Biles, Lindsey Vonn, Naomi Osaka und die letztjährige Gewinnerin Shelly-Ann Fraser-Pryce sind allesamt unglaubliche Athleten, die nicht nur in ihren Sportarten herausragende Leistungen erbracht haben, sondern auch unglaubliche Vorbilder für jüngere Generationen von jungen Frauen und Mädchen sind. Dass ich die erste Fußballerin bin, die diesen Preis erhält, macht ihn noch spezieller, und ich hoffe, dass ich meinen Sport auf die gleiche Weise repräsentieren kann wie diese großen Champions.“

Laureus: Simone Biles als Inspiration für junge Sportlerinnen

Simone Biles verließ die Weltmeisterschaften im Kunstturnen im belgischen Antwerpen mit vier Goldmedaillen bei ihrem ersten globalen Event seit ihrem Ausscheiden bei den Olympischen Spielen in Tokio und einer fast zweijährigen Pause von dem Sport, den sie dominiert hatte. Ihr Weg vom olympischen Ausscheiden, das die Sportwelt in Erstaunen versetzte, über eine Genesung, die das Thema der psychischen Gesundheit in der Spitzenleichtathletik in den Vordergrund rückte, bis hin zu ihrem triumphalen Comeback war ebenso inspirierend wie alles, was Biles im Wettkampf geleistet hat.

Weitere Gewinner des Abends: Arisa Trew. Der 13 Jahre alte australische Skateboard-Star schrieb 2023 Geschichte, als sie als erste Skaterin einen 720 (zwei volle Umdrehungen) im Vert-Skateboarding landete. Passenderweise tat sie dies beim Tony Hawk Vert Alert in Utah. Der Gastgeber der Veranstaltung, Hawk, ein Mitglied der Laureus World Sports Academy, war 1985 der erste Skateboarder, der diesen Trick schaffte. Rollstuhltennis-Spieler Diede de Groot wurde mit dem Laureus World Sportsperson of the Year with a Disability Award ausgezeichnet wurde, auf den sich auch Weitspringer Markus Rehm Hoffnung gemacht hatte. Den „Sport for Good“-Award bekam die Fundación Rafa Nadal überreicht, die Sport und Bildung einsetzt, um über 1000 junge Menschen in wirtschaftlich benachteiligten Gemeinden in Spanien und Indien zu inspirieren.