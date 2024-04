Udine. Tragischer Vorfall in der Serie A. Das Fußballspiel zwischen Udinese und der AS Rom wurde abgebrochen, weil Evan Ndicka kollabierte.

In der italienischen Fußball-Liga ist die Partie zwischen Udinese Calcio und AS Rom nach einem Zusammenbruch des Ex-Frankfurters Evan Ndicka abgebrochen worden. Der 24-Jährige kollabierte in der 70. Minute und fasste sich an die Brust, auch Rettungskräfte eilten auf das Feld. Italienische Medien berichteten, dass Ndicka einen Herzinfarkt erlitten haben könnte.

Zwischen 2018 und 2023 war Ndicka für Eintracht Frankfurt aktiv, die Hessen reagierten am Abend via X: „Momente, in denen Fußball so unwichtig wird. Unsere Genesungswünsche gehen an Evan Ndicka.“ Weiter hieß es: „Stay strong, Fighter! Unsere Gedanken sind bei dir.“

Udinese - AS Rom: Spiel nach Unterbrechung abgebrochen

Der Verteidiger wurde auf einer Trage vom Feld transportiert und zeigte dabei einen Daumen nach oben. Sein Trainer Daniele De Rossi folgte ihm in die Katakomben, das Spiel wurde zunächst unterbrochen.

Nach der Rückkehr des Trainers gab es Diskussionen am Spielfeldrand und nach einer über zehnminütigen Unterbrechung brach Schiedsrichter Luca Pairetto die Partie beim Stand von 1:1 ab.