Bayer Leverkusen kann heute erstmals deutscher Meister werden. Dazu muss die Mannschaft von Xabi Alonso das Abschlussmatch des 29. Spieltags gegen den SV Werder Bremen gewinnen.

kann erstmals deutscher Meister werden. Dazu muss die Mannschaft von das Abschlussmatch des 29. Spieltags gegen den gewinnen. Leverkusen ist bereit für die Meisterfeier. Fans stehen Spalier, die Bismarckstraße Richtung Stadion ist umbenannt in Xabi-Alonso-Allee. Straßen alle gesäumt mit schwarz-rotem Schmuck. Schon an der A3 an einer Brücke ein Banner: „Deutscher Meister wird nur der SVB“

Mit Böllern, Silvesterraketen und lauten Gesängen haben die Fans von Bayer Leverkusen den Mannschaftsbus ihres Teams an der BayArena empfangen.

Bei Gegner Werder Bremen hat es vor dem Spiel gekracht. Naby Keita stieg nicht mit in den Mannschaftsbus, als er erfuhr, dass er nicht in der Startelf steht.

Die Bundesliga-Meisterschaft von Bayer Leverkusen wurde vorerst vertagt. Da der FC Bayern den 1. FC Köln besiegte (2:0), war der Titel „auf der Couch“ an diesem Wochenende nicht möglich. Dafür aber auf dem Platz: Bei einem Sieg gegen Werder Bremen am Sonntag (17.30 Uhr) ist der Mannschaft von Trainer Xabi Alonso die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte nicht mehr zu nehmen. Ob das schon heute der Fall sein wird, erfahren Sie in unserem Live-Ticker.

16:47 Uhr: Eklat bei Bayer-Gegner Werder Bremen! Naby Keita stieg nicht mit in den Mannschaftsbus, als er erfuhr, dass er nicht in der Startelf steht. SVW-Manager Clemens Fritz sagte zum Vorfall: „Nachdem Naby gestern erfahren hat, nicht von Beginn an zu spielen, hat er sich entschieden, nicht in den Bus zu steigen, sondern nach Hause zu fahren. Wir werden morgen mit ihm und seinem Berater über die Konsequenzen und das weitere Vorgehen sprechen.“

16:40: Die Startelf steht! Bemerkenswert: Alonso schont seine Stars: Wirtz, Grimaldo und Frimpong sitzen auf der Bank. Folgende Mannschaft schickt Leverkusen ins Rennen. Hradecky - Tapsoba, Tah, Kossounou - Tella, Xhaka, Andrich, Hincapie - Hofmann, Boniface, Adli.

Auf der Bank nehmen vorerst Kovar (Tor), Arthur, Frimpong, Grimaldo, Stanisic, Palacios, Puerta, Wirtz und Schick Platz.

Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen: Die Aufstellungen

Werder entschied sich für folgende erste Elf: Zetterer – Malatini, Groß, Veljkovic – Weiser, Lynen, Agu – Schmid, Bittencourt – Woltemade, Ducksch.

16:34 Uhr: Der Bus ist da! Im Schneckentempo kämpft sich der Mannschaftsbus der Werkself durch die Menschenmengen, die ersten rot-weißen Rauchbomben werden gezündet. „Deutscher Meister wird nur der SVB“, sangen die Fans.

16:04 Uhr: Die Vorfreude in Leverkusen ist enorm. Druck verspürt der Verein nicht. Es nur noch eine Frage der Zeit, wann Bayer in dieser Saison erstmals Meister wird. Die Fans haben keinen Zweifel mehr am Titel.

Ein Fan trägt eine Mütze mit der Aufschrift ·Leverkusen - Deutscher Meister 2024· und einer stilisierten Meisterschale. © dpa | Rolf Vennenbernd

Vorfreude in Leverkusen: In dieser Saison wird es die erste echte Meisterschale für Bayer geben. © Getty Images | Christof Koepsel

15:40 Uhr: Fans stehen Spalier, die Bismarckstraße Richtung Stadion ist umbenannt in Xabi-Alonso-Allee. Straßen alle gesäumt mit schwarz-rotem Schmuck (Luftballons, Girlanden etc.). Schon an der A3 an einer Brücke ein Banner: „Deutscher Meister wird nur der SVB“. UND Die Polizei muss dafür sorgen, dass mehr Platz ist, damit der Bus durchkommt - die Absperrgutter standen zu eng.

15:30 Uhr: Noch zwei Stunden bis zum Anstoß dieses für Bayer Leverkusen großen Spiels. Noch bevor die womöglich entscheidende Partie angepfiffen wurde, konnten sich die Fans von Bayer Leverkusen bereits mit inoffiziellen Meister-Utensilien eindecken. An der BayArena boten Händler vor der Heimpartie T-Shirts und Kappen mit den entsprechenden Aufschriften inklusive Jahreszahl 2024 an.

Leverkusen feiert seinen Meistertrainer Xabi Alonso. Eine Straße Richtung Stadion wurde nach ihm umbenannt. © Getty Images | Christof Koepsel

Die Wahrscheinlichkeit, dass es so kommt, ist hoch. Die vergangenen neun Bundesliga-Partien haben die Leverkusener allesamt gewonnen. Zudem plagen den Gegner aus Bremen große Verletzungssorgen. Trotz der herausragenden Saison und 13 Punkten Vorsprung auf Verfolger FC Bayern wollte der frühere Manager Rainer Calmund seinem langjährigen Klub noch nicht vorzeitig gratulieren. „Ich spreche erst von der Meisterschaft, wenn es rechnerisch perfekt ist. Vorher nicht“, betonte er im Vorfeld.

Auch am Sonntag möchte Bayer Leverkusen mit seinen Fans feiern - und zwar den Gewinn der Deutschen Meisterschaft. © AFP | Ina Fassbender

Eine offizielle Meisterparty ist an diesem Wochenende allerdings noch nicht geplant. Läuft es für Bayer am Sonntag erfolgreich, wird natürlich trotzdem mächtig in Leverkusen gefeiert. Fahnen und Plakate schmücken in der Stadt seit Tagen die Hausfassaden, Straßen und Autos. Es ist alles angerichtet für die Krönung der Fabelsaison. „Die Vorfreude ist groß. Sie kann nicht größer sein. Wenn wir gewinnen, sind wir Meister“, sagte Trainer Xabi Alonso.

Leverkusen vor dem Titel: Noch keine offizielle Meisterparty geplant

Im Stadion werden Klub-Legenden wie Reiner Calmund oder Rudi Völler mitfiebern, insgesamt dürfen 30.210 Fans live dabei sein. Ein städtisch organisiertes Public Viewing oder einen großen Busempfang vor dem Spiel wird es aufgrund von Sicherheitsbedenken hingegen nicht geben - trotz des bevorstehenden „Wunders“, wie es Oberbürgermeister Uwe Richrath bezeichnete.

Leverkusen könnte drittfrüheste Meisterschaft der Bundesliga-Geschichte feiern

Macht Leverkusen bereits am Sonntag den Titel perfekt, wäre es eine der frühesten Meister-Entscheidungen in der Geschichte der Bundesliga. Mit dem FC Bayern gelang es nur zweimal einem Team, schon vor dem 29. Spieltag für klare Verhältnisse zu sorgen (27. Spieltag, 2013/14 und 28. Spieltag, 2012/13). Nun liegt es an den Leverkusenern, sich mit einem Sieg gegen Bremen sechs Spieltage vor dem Ende der Saison die Schale zu sichern.

Superstar Florian Wirtz und Bayer Leverkusen stehen dicht vor dem Gewinn der Meisterschaft. © Jan Fromme /firo Sportphoto | Jan Fromme

Bayer Leverkusen: Meisterschaft und Rekord möglich

Nicht nur, dass die Meisterschaft am Sonntag klar gemacht werden kann, Bayer Leverkusen kann auch einen Rekord aufstellen: ie Werkself, inzwischen seit wettbewerbsübergreifend 42 Pflichtspielen ohne Niederlage, könnte mit einem Sieg oder einem Remis den Rekord der Pflichtspiele hintereinander ohne Niederlage in den großen fünf europäischen Ligen von Juventus Turin (43 Spiele von Mai 2011 bis Mai 2012) einstellen.

Enttäuschung nach der verpassten Meisterschaft 2001: Bayer-Präsident Rainer Calmund (rechts). © firo

Bayer-Legende Rainer Calmund: Glückwünsche gibt es noch nicht

Am Sonntagvormittag war Rainer Calmund, ehemaliger Geschäftsführer von Bayer Leverkusen, zu Gast im Sport1-Doppelpass: „Ich bin nervös wie Bolle. Ich hab‘ nach wie vor Angst. Erst wenn es rechnerisch perfekt ist, bin ich bereit zu jubeln und die ganz Nacht zu feiern. Das hängt mit meinem Vizekusen-Bazillus zusammen.“

Vorbereitungen in Leverkusen laufen: Wird die Meisterschaft heute perfekt gemacht?

Angespannt ist auch Oberbürgermeister Uwe Richrath: „Ich bin schon nervös, (...) aber wir sind sehr, sehr zuversichtlich“, sagte er im Interview beim Sport1-Doppelpass. Auch er unterstreicht, dass keine offizielle Meisterparty geplant sei: „Gefeiert wird bestimmt. Zuhause, im Stadion, auf der Straße.“

Bayer Leverkusen: Alle Spiele bis zum Saisonende sind ausverkauft

Die Stimmung in Leverkusen ist gut und das zeigt sich auch im Ticketverkauf: Alle kommenden Spiele der Werkself sind ausverkauft. Sowohl das Europa-League-Rückspiel gegen Westham-United, als auch die Bundesliga-Partien gegen Borussia Dortmund (21. April), Eintracht Frankfurt (5. Mai) und den VfL Bochum (12. Mai) sind ausverkauft.