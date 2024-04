Leverkusen. Wenn der FC Bayern München und der VfB Stuttgart ihre Spiele verlieren, ist Bayer Leverkusen schon heute Meister. Die Spiele im Live-Ticker.

Sechs Spieltage sind in der 2. Bundesliga noch zu spielen. Das Meisterschaftsrennen ist jedoch auch in diesem Jahr aller Voraussicht nach schon vorher entschieden. Doch während in den vergangenen Jahren stets der FC Bayern München am Ende der Spielzeit die Meisterschale in die Höhe recken durfte, spricht nun alles für einen neuen Deutschen Meister. Mit Bayer Leverkusen könnte nicht nur eine Mannschaft die Vorherrschaft des Rekordmeisters unterbrechen, die Werkself könnte auch den Titel „Vizekusen“ ad acta legen.

Mit einer unglaublichen Konstanz präsentiert sich die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso: Von bisher 28 Ligaspielen entschieden die Leverkusener 24 für sich und trennten sich viermal mit einem Unentschieden. Seit 42. Pflichtspielen ist Bayer ungeschlagen – denn auch im DFB-Pokal und der Europa League gibt sich das Alonso-Team keine Blöße.

Am Sonntagabend (17.30 Uhr) könnte mit einem Heimsieg gegen Werder Bremen Vereinsgeschichte geschrieben werden. Bis dahin kann sich der Tabellenführer anschauen, was die Konkurrenz treibt. Sollten sowohl der Tabellenzweite FC Bayern München als auch die punktgleichen Schwaben ihre Partien verlieren, gehen die Leverkusener schon als sicherer Meister in die kommende Partie.

Münchens Trainer Thomas Tuchel reagiert nach dem Spiel in Heidenheim auf der Pressekonferenz. © dpa | Tom Weller

Für den Rekordmeister aus München könnte es eine Saison zum Vergessen werden: Aus im DFB-Pokal und ein Liga-Alltag im Schatten von Bayer Leverkusen. Am vergangenen Spieltag setzte ein 2:2-Unentschieden nach 2:0-Führung gegen Aufsteiger FC Heidenheim der aktuellen Schaffenskrise der Bayern die Krone auf. Immerhin: Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League holte sich die Mannschaft vom scheidenden Trainer Thomas Tuchel ein 2:2-Unentschieden.

