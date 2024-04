Braunschweig. Der Linksaußen vom VfB Fallersleben soll Braunschweigs Handballer verstärken - ob in der 3. oder sogar in der 2. Liga wird sich zeigen.

Die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur 2. Liga haben die Handballer des MTV Braunschweig bereits vor dem Heimspiel am Samstag (19.30 Uhr) in der Sporthalle Alte Waage gegen die SG Hamburg-Nord perfekt gemacht. Auch die Termine für die Zusatz-Spiele nach dem Ende der regulären Spielzeit stehen schon fest.

Doch obwohl noch unklar ist, ob die Aufstiegsrunde der Braunschweiger letztlich mit der Erfüllung des großen Traums von der 2. Liga endet, treibt MTV-Trainer Volker Mudrow nebenbei auch schon die Planungen für die nächste Saison voran. Mit Abwehrspezialist Niklas Mühlenbruch (nach Bremen) müssen die Braunschweiger bereits einen Abgang eines Leistungsträgers verkraften. Auf der anderen Seite ist auch schon der erste Neuzugang des MTV fix. Hierbei handelt es sich um Paul Perl vom VfB Fallersleben. Er hat für eine Saison in Braunschweig zugesagt.

Mudrow über Perl: Stark bei Gegenstößen und ein gutes Wurfverhalten

„Paul ist ein junger, talentierter Spieler, der eine gute Saison in der Oberliga gespielt und bisher die meisten Tore seiner Mannschaft erzielt hat“, sagt Mudrow über den Fallerslebener, der an diesem Freitag seinen 20. Geburtstag feiert. 110 Tore hat Perl in bisher 17 Spielen für den VfB erzielt, damit liegt er in der Liga-Statistik auf dem elften Platz der Torschützenliste. „Er ist stark bei Tempogegenstößen und hat ein gutes Wurfverhalten. Wir sind gespannt, ob er das auch eine oder sogar zwei Klassen höher zeigen kann“, hofft Mudrow, dass Perl seine gute Entwicklung auch auf höherem Niveau fortsetzt.

Die interne Konkurrenz ist beim MTV jedenfall nicht ohne. Mit Bela Pieles haben die Braunschweiger einen starken Linksaußen im Kader, der seit Jahren auf gutem Drittliga-Niveau verlässlich abliefert. Auch in dieser Spielzeit gehört Pieles zu den besten Torschützen seiner Mannschaft. Nur Philipp Krause (als Siebenmeterschütze) und Kreisläufer Nikolaos Tzoufras haben bei den Braunschweigern öfter als Pieles getroffen, der in dieser Saison 108-mal erfolgreich war.

Konkurrenzkampf mit Pieles und Hoyer

Dazu hat der MTV mit Mika Hoyer einen weiteren Linksaußen im Aufgebot, der in dieser Saison allerdings vom Verletzungspech verfolgt ist. Nur fünf Spiele hat Hoyer, der im vergangenen Sommer aus der Jugend des TSV Burgdorf nach Braunschweig kam, für das Mudrow-Team bisher absolviert und dabei drei Tore erzielt. Der Coach hofft, dass Hoyer in Zukunft weniger verletzungsanfällig ist, hat mit Perl nun aber zumindest eine weitere Alternative für die Linksaußen-Position. Perl und Hoyer dürften sich zunächst einen engen Kampf um Einsatzzeit hinter dem wohl weiterhin gesetzten Pieles liefern.

Doch das ist Zukunftsmusik. In den nächsten Wochen geht es für den MTV darum, die Spannung bis zum Ende der regulären Serie hochzuhalten und dann in der Aufstiegsrunde womöglich sogar die große Chance auf die 2. Liga beim Schopfe zu packen. Der Aufstieg wäre sicherlich die Krönung der positiven Entwicklung beim MTV in den vergangenen Jahren. An dieser will ab Sommer auch Perl mitwirken, egal ob in Liga 2 oder 3.