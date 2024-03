Georgien qualifiziert sich erstmals für eine Fußball-Europameisterschaft. Der Erfolg verhindert das brisante Duell Türkei gegen Griechenland.

Die Fußball-Nationalmannschaft von Georgien hat sich zum ersten Mal für ein großes Turnier qualifiziert. Am Dienstag gewann das Team von Trainer Willy Sagnol ihr Play-off-Spiel gegen Griechenland mit 4:2 nach Elfmeterschießen und qualifizierte sich somit für die Europameisterschaft in Deutschland.

Georgien muss nach Dortmund und Gelsenkirchen

Georgien trifft beim Turnier in der Gruppe F auf die Türkei, Portugal und Tschechien. Zwei der Partien finden im Ruhrgebiet statt. Am 18. Juni treffen die Spieler aus Georgien in Dortmund auf die Türkei. Das brisante Duell der Auswahl vom Bosporus gegen Griechenland findet somit nicht statt. In Gelsenkirchen kommt es am 26. Juni zur Partie zwischen Georgien und Portugal.

In einer äußerst schwachen Partie gab es für die Zuschauer in der georgischen Hauptstadt Tiflis kaum Höhepunkte zu sehen. Auch Georgiens Topstar Chwitscha Kwarazchelia von der SSC Neapel konnte kaum in Szene gesetzt werden.

Hitzig wurde es vor dem Elfmeterschießen nur einmal, als der Schiedsrichter in der Halbzeit plötzlich zwei Rote Karten verteilte: eine an Georgiens Ersatzkeeper Giorgi Loria sowie eine an einen griechischen Spieler, der wohl nicht mal im Kader stand. Zuvor hatte es eine Auseinandersetzung an der Seitenlinie gegeben.

Der ehemalige Bayern-Profi Sagnol hatte schon vor der Partie angekündigt, dass er nach der EM sein Amt als Nationaltrainer Georgiens niederlegen wird. Im Halbfinale hatte sich Georgien gegen Luxemburg durch zwei Treffer von Budu Zivzivadze vom Zweitligisten Karlsruher SC 2:0 durchgesetzt. Griechenland hatte Kasachstan klar besiegt (5:0).