Lyon. Auf dem Weg zur Heim-EM bekommt es Deutschland heute Abend, 21 Uhr, mit Frankreich zu tun. Hier können Sie das Spiel im Live-Ticker verfolgen.

Zum Auftakt des vorletzten Testspiel-Doppelpacks vor der Heim-Europameisterschaft wartet ein echter Kracher auf die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Ab 21 Uhr geht es in Lyon gegen den WM-Finalisten von 2022 - Frankreich. Hier können Sie das Spiel heute im Liveticker verfolgen.

Die Aufstellung von Bundestrainer Julian Nagelsmann

Folgende Starelf schickt Bundestrainer Julian Nagelsmann auf das Feld: ter Stegen - Kimmich, Tah, Rüdiger, Mittelstädt, Kroos, Andrich, Wirtz, Gündogan, Musiala, Havertz.

Deutschland heute live: Nagelsmann schickt Debütant Mittelstädt ins Rennen

Die Franzosen um Weltstar Kylian Mbappé werden ein echter Härtetest für das Team von Julian Nagelsmann, der noch einmal mit vielen Neulingen ins Rennen geht. So darf etwa Maximilian Mittelstädt, seit Monaten mit dem VfB Stuttgart in bestechender Form, bei seiner ersten Nominierung auch gleich von Beginn an ran. Das verriet Nagelsmann schon auf einer Pressekonferenz am Freitag. „Wir wollen das Spiel so gestalten, dass man merkt, dass es Richtung Heim-EM geht. Nicht, weil Druck da ist, sondern weil wir uns darauf freuen.“

Eigentlich hätte Nagelsmann auch Heidenheims Jan-Niklas Beste und Bayern Münchens Aleksandar Pavlović dabeihaben wollen. Beide müssen jedoch verletzt passen.

Deutschland heute live: Nagelsmann schickt Debütant Mittelstädt ins Rennen

Die Franzosen um Weltstar Kylian Mbappé werden ein echter Härtetest für das Team von Julian Nagelsmann, der noch einmal mit vielen Neulingen ins Rennen geht. So darf etwa Maximilian Mittelstädt, seit Monaten mit dem VfB Stuttgart in bestechender Form, bei seiner ersten Nominierung auch gleich von Beginn an ran. Das verriet Nagelsmann auf einer Pressekonferenz am Freitag. „Wir wollen das Spiel so gestalten, dass man merkt, dass es Richtung Heim-EM geht. Nicht, weil Druck da ist, sondern weil wir uns darauf freuen.“

Gut möglich, dass mit Deniz Undav, Waldemar Anton und Maximilian Beier auch die anderen drei Neulinge direkt ihre Einsatzzeiten bekommen. Eigentlich hätte Nagelsmann auch Heidenheims Jan-Niklas Beste und Bayern Münchens Aleksandar Pavlović dabeihaben wollen. Beide müssen jedoch verletzt passen.

Deutschland bei der EM: Neuer als Nummer eins, was ist mit den BVB-Spielern?

Genauso wie Manuel Neuer. Der Torhüter werde bei der Europameisterschaft die Nummer eins sein, das hat Nagelsmann entschieden und nochmal bestätigt. Dass Neuer die Nationalmannschaft ebenfalls verletzungsbedingt verlassen musste, spielt dabei erst einmal keine Rolle. Ist er fit, ist er der EM-Torwart.

Ungewisser ist die Lage bei den BVB-Profis, die sich EM-Hoffnungen machen. In der laufenden Länderspielphase zählt nur Niclas Füllkrug zum Kader. Namen wie Nico Schlotterbeck, Mats Hummels, Niklas Süle, Julian Brandt oder Emre Can fehlen dagegen.

Den finalen EM-Kader muss Nagelsmann spätestens bis Freitag, 7. Juni, gemeldet haben. Das ist eine Woche vor Turnierstart. Zunächst zählt aber erst einmal Frankreich. Kapitän İlkay Gündoğan meinte: „Wir müssen die richtige Mischung aus zu viel und zu wenig Zauber finden. Im Training hat das gut geklappt. Wenn wir es schaffen, uns in das Spiel, das physisch wird, reinzuhauen, glaube ich, dass es schon gut aussehen kann.“