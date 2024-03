Frankfurt/Main. Der Deutsche Fußball-Bund wird ab 2027 mit Nike statt Adidas auflaufen. Der Vertrag mit dem US-Sporthersteller soll bis 2034 laufen.

Firmengründer Adi Dassler schraubte Fritz Walter vor dem Wunder von Bern noch höchstpersönlich die Stollen an, spätere deutsche Weltmeister feierten ihre Triumphe wie selbstverständlich mit dem Adidas-Logo oder den ikonischen drei Streifen auf dem Trikot. Doch nun steht eine Zeitenwende bevor: Nach mehr als 70 Jahren wendet sich der Deutsche Fußball-Bund erstmals von seinem Ausrüster ab - und wechselt zum US-Giganten Nike.

Die überraschende Zusammenarbeit ab 2027 verkündete der DFB am Donnerstag, Nike wird dann mindestens sieben Jahre lang alle Nationalteams ausrüsten. Bei der EM 2024 wird das Männer-Team sein Basecamp noch im „Home Ground“ bei Adidas am Firmensitz in Herzogenaurach aufschlagen und in den gerade erst vorgestellten Trikots spielen. Die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wird für das Traditionsunternehmen ein Abschied.

DFB-Präsident Neuendorf freut sich

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Nike und über das in uns gesetzte Vertrauen. Die künftige Partnerschaft ermöglicht es dem DFB, auch in der kommenden Dekade zentrale Aufgaben mit Blick auf eine umfassende Entwicklung des Fußballs in Deutschland wahrzunehmen“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Er versicherte: „Bis Dezember 2026 werden wir uns mit aller Kraft für den gemeinsamen Erfolg mit (...) adidas engagieren“, dem Unternehmen habe der deutsche Fußball „seit mehr als sieben Jahrzehnten sehr viel zu verdanken“.

Die deutsche Nationalmannschaft mit Kapitän Franz Beckenbauer (rechts) bei der WM 1974. Die Spieler tragen Adidas-Kleidung. © imago

Der Grund für den unerwarteten Wechsel zu Nike, das in den vergangenen Jahren immer wieder mal erfolglos um die DFB-Auswahl geworben hatte: Laut DFB haben die Amerikaner „das mit Abstand beste wirtschaftliche Angebot abgegeben“. Außerdem überzeugte der Adidas-Konkurrent „mit seiner inhaltlichen Vision, die auch ein klares Bekenntnis für die Förderung des Amateur- und Breitensports sowie die nachhaltige Entwicklung des Frauenfußballs in Deutschland beinhaltet“ habe.

Nike ist längst im Fußball angekommen

Nike, benannt nach der griechischen Siegesgöttin und anfangs mit Ikonen wie Michael Jordan vor allem im Basketball populär, ist längst im Fußball angekommen. Der seit 1989 weltweit führende Sportartikel-Anbieter stattet den Rekordweltmeister Brasilien seit 1994 aus, sein bekanntes Markenzeichen („Swoosh“) prangt auch auf den Hemden anderer großer Fußball-Nationen wie Frankreich, England, den Niederlanden oder Ex-Europameister Portugal. Und künftig auf den Trikots des DFB.

Zuletzt vermeldete Nike einen Jahresumsatz von umgerechnet 47,1 Milliarden Euro bei einem Gewinn von 4,7 Milliarden. Adidas musste bei einem Umsatz von 21,4 Milliarden Euro einen Verlust von 75 Millionen hinnehmen - und nun den der deutschen Nationalmannschaft.

Nike zahlt DFB offenbar mindestens 100 Millionen pro Jahr

Der spektakuläre Ausrüster-Wechsel bringt dem DFB offenbar mindestens eine Verdopplung der bisherigen Zahlung. Wie das Handelsblatt unter Berufung auf „Branchenkreise“ berichtet, habe Nike mit einem Angebot im dreistelligen Millionen-Bereich pro Jahr den Verband überzeugt.

Mit mindestens 100 Millionen Euro pro Jahr würde der Sieben-Jahres-Vertrag dem DFB somit deutlich über den bisher von Adidas gezahlten 50 Millionen pro Jahr liegen und das Gesamtvolumen des Deals über die Laufzeit von sieben Jahren eine halbe Milliarde Euro klar übertreffen. (sid)