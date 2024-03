London. Erstmals will der SC Freiburg in ein europäisches Viertelfinale einziehen. Bei West Ham United liegt der Bundesligist schon 0:2 zurück.

Gute Nachrichten gab es beim SC Freiburg schon vor dem Anpfiff in London: Philipp Lienhart steht wieder im Kader von Trainer Christian Streich. Der österreichische Nationalspieler kehrt zwei Monate nach seiner Leistenoperation pünktlich zum Rückspiel im Europa-League-Achtelfinale wieder zur Mannschaft der Breisgauer zurück.

Nach einem 1:0-Sieg im Hinspiel reicht dem Sportclub ein Unentschieden, um erstmals in ein europäisches Viertelfinale einzuziehen.

West Ham United gegen SC Freiburg 2:0: Das Spiel heute im Live-Ticker

West Ham United gegen den SC Freiburg - der Live-Ticker

„Das Achtelfinale ist ein Riesenerfolg, man will aber natürlich immer mehr“, sagte der Coach vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) gegen den englischen Premier-League-Klub. „Wir haben Vorerfahrung. Wenn sie mit voller Kapelle auf dem Platz stehen, ist es eine außergewöhnlich gute Mannschaft.“ dpa/sid