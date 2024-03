Wolfsburg. Weltmeister Matthias Schlitte vom VfL Wolfsburg hat sich von 2004 bis heute zum bekanntesten Armwrestler unserer Region gedrückt.

Matthias Schlitte ist nach großen Titeln nicht der erfolgreichste, aber auf jeden Fall der schillerndste Armwrestler unserer Region. In diesen Tagen feiert er sein 20. Aktiven-Jubiläum beim VfL Wolfsburg e. V., dem er immer treu blieb. Hier kommt alles, was Sie über den 36-jährigen Weltmeister wissen müssen.

20 Fakten aus 20 Aktiven-Jahren von Matthias Schlitte:

1. Der Karriere-Startschuss: „Im Jahr 2004 hatte mir meine Mutter einen Werbeflyer mitgebracht, auf dem stand: Haldensleben sucht den stärksten Armwrestler. Es war die Einladung zu einem Amateurturnier des VfL. Ich hatte bis dahin nur in der Schule oder auf Partys Armdrücken gemacht. Am 8. Februar 2004 trat ich mit nur zwei Wochen Vorlauf, 63 Kilogramm Gewicht und ohne je richtig Kraftsport betrieben zu haben an. Die leichteste Klasse bis 85 Kilogramm wurde nicht voll, deshalb musste ich bis 95 Kilogramm antreten und traf auf richtige Stiernacken und Pumper. Ich wurde belächelt, gewann aber am Ende tatsächlich. Eine Woche später absolvierte ich ein Probetraining beim VfL. Am 1. März 2004 trat ich in den Verein ein.“

Armwrestler Matthias Schlitte (Mitte) vom VfL Wolfsburg im Jahr 2004 bei seiner ersten Teilnahme am Over-The-Top-Turnier in Wolfsburg. © FMD | Privat

2. Sein erster offizieller Titel: Nur einen Monat nach seinem VfL-Beitritt holte er in der Jugend seine erste deutsche Meisterschaft.

3. Der dicke rechte Arm: Schlitte leidet seit der Geburt an einem seltenen Gen-Defekt (Klippel-Trénaunay-Weber-Syndrom). Sein rechter Arm ist deutlich dicker als sein linker. „Schon bei meiner Geburt sagte die Hebamme zu meiner Mutter: ,Ihr Junge wird wohl mal Boxer.‘ Meine Eltern waren super, haben mich immer ermutigt, offen damit umzugehen. Daher war es für mich mental kein großes Problem.“

4. Sein Spitzname Hellboy: Den gab er sich selber in Anlehnung an die Comicfigur Hellboy, eine Art Superheld mit übermenschlichen Kräften und einem übergroßen rechten Arm. „2008 anlässlich des Eurosport-Formats Arm Wars Series sollte ich unter dem Namen ,Die Krabbe‘ starten, weil Krabben halt große Vorderscheren haben. Aber der Name gefiel mir nicht, deshalb wählte ich Hellboy.“

5. Sein Status als Armwrestler: „Ich bin Profi-Sportler mit dem finanziellen Budget eines Amateurs. So ergeht es aber auch vielen Sportlern aus olympischen Disziplinen.“

6. Der Beruf: Der studierte Sozialwissenschaftler, Personalmanager und Verwaltungswirt ist beim Landkreis Börde Sachgebietsleiter Spezialdienste im Jugendamt. „Ich bin unter anderem zuständig für Kitas und Jugendklubs“, sagt er. Zuvor war er Abteilungsleiter in Sachsen-Anhalts Justizministerium.

Matthias Schlitte (Mitte) feierte 2022 in Dieppe zusammen mit seinen VfL-Kollegen Fabian Täger (links) und Jan Täger einen Dreifach-Erfolg bei der Armwrestling-Weltmeisterschaft. © FMD | Privat

7. Der größte Erfolg: 2022 krönte Schlitte im französischen Dieppe seine Laufbahn mit dem Gewinn des Weltmeister-Titels in der Klasse bis 70 Kilogramm. „Ich will nicht behaupten, dass ich damals die beste Form meines Lebens hatte, aber an dem Tag klappte alles, und ich hatte auch die nötige Prise Glück. Das war schon ein ergreifender Moment, bei der Siegerehrung die Nationalhymne zu hören.“

8. Weitere sportliche Erfolge: Vize-Weltmeister 2013, Vize-Europameister 2022 und 2023, 38 internationale Wettkampfsiege und 13 Titel bei deutschen Meisterschaften in drei verschiedenen Gewichtsklassen.

9. Sein „Wohnzimmer“: Beim renommierten internationalen Over-The-Top-Turnier des VfL in Wolfsburg hat der Hellboy Heimspiel. Sieben umjubelte Siege feierte er dort schon. Am 12. Oktober 2024 soll der achte folgen.

10. Der K. o.: „2009 bei der WM in Italien rutschten mein Gegner und ich mit den Händen auseinander. Meine eigene Faust traf mich dabei im Gesicht. Ich ging zu Boden und war vielleicht drei Sekunden weg. Als ich die Augen öffnete, standen schon Trainer und Kollegen über mir. Nach einer kurzen Pause machte ich weiter und gewann den Kampf. Hinterher fragte ich die Jungs, wie sie so schnell auf die Bühne gekommen waren. ,Schlitte, du warst eine Minute ohnmächtig‘, antworteten sie.

11. Die schönste Anekdote: Für die amerikanische TV-Sendung „Stan Lee‘s Superhumans“ bestritt er 2011 vor laufender Kamera in Los Angeles einen Showkampf gegen einen Roboter. „Schon nach zwei Sekunden hatte ich ihm den Arm abgerissen. Diesen hatten sie mir dann zur Erinnerung geschenkt. Am US-Zoll und bei der Zwischenlandung in Frankreich hatte ich reichlich zu erklären.“

Aufgrund eines angeborenen Gen-Defekts ist der rechte Arm von Matthias Schlitte deutlich dicker als der linke. © picture alliance / dpa | Hauke-Christian Dittrich

12. TV-Auftritte: In Deutschland trat er bereits in den Sendungen TV Total, Galileo, Stern TV, Late Night Berlin, Abenteuer Leben und Denn sie wissen nicht, was passiert auf. Hinzu kommen Auftritte in Japan, Südkorea, Brasilien, Australien, England und den USA.

13. Social Media: Schlitte ist bei Facebook (Matthias „Hellboy“ Schlitte/4100 Follower), Instagram (the_real_hellboy/46.100 Follower), TikTok (@armwrestling.hellboy/5900 Follower) und YouTube (Hellboy Armwrestling Entertainment) aktiv.

14. Das Standing des Armwrestlings: „Die Sportart führt mittlerweile kein extremes Randsportarten-Dasein mehr. Das ist mir wichtig, auch deshalb versuche ich, es durch meine Social-Media-Aktivitäten immer populärer zu machen.“

15. Das private Glück: Schlitte ist verheiratet. Ehefrau Anja ist passionierte Hühnerzüchterin. Ihr Instagram-Account chabo-nack hat mehr als 1800 Follower.

16. Sein Heimatort: Schlitte lebt im sachsen-anhaltinischen Bebertal bei Haldensleben. „Ich fühle mich aber Wolfsburg zugehörig, gehe regelmäßig zu den Heimspielen des VfL und der Grizzlys. Die 45 Minuten Autofahrt zum Training in Wolfsburg nehme ich gern in Kauf.“

Comic- und Filmfigur Hellboy (gespielt von Ron Perlman) hat ebenfalls einen kräftigeren rechten Arm und avancierte so zum Spitznamen-Geber für Matthias Schlitte. © picture-alliance/ dpa | Universal Pictures

17. Sein Heimtraining: Das findet nach wie vor nebenan im Haus seiner Eltern in Bebertal statt, wo er seinen Trainingsraum hat. „Vor großen Wettkämpfen trainiere ich sechsmal pro Woche.“

18. Seine nächsten großen Ziele: Die EM Mitte Juni in Polen und die WM Ende September in Griechenland sind Schlittes Saisonhöhepunkte 2024. „Ich möchte meinen WM-Titel verteidigen. Schöner, als Weltmeister zu sein, wäre es, mehrfacher Weltmeister zu sein.“

19. Seine Zukunft als Armwrestler: „Solange ich gesund bleibe und mithalten kann, mache ich weiter. Ob ich irgendwann in die Altersklasse wechsele, weiß ich nicht. Ein Trainerjob wäre wohl nichts für mich. Aber als Promoter bei Wettkämpfen aufzutreten, das kann ich mir vorstellen.“

20. Seine Rolle als Sport-Botschafter des VfL e. V.: „Das bin ich seit 2023 und empfinde es als große Ehre. So gab ich schon mal den Startschuss zum Tankumsee-Triathlon oder war neulich bei der Ehrung von Mitgliedern dabei. Ich möchte dem VfL noch lange erhalten bleiben.“