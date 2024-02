Braunschweig. Seit Sommer spielt Johannes Krause nicht mehr selbst aktiv Handball, sondern ist Trainer der zweiten Mannschaft des MTV Braunschweig.

So ganz leicht fiel Johannes Krause der Wechsel vom Spielerdasein auf die Trainerbank nicht, wenn er ehrlich ist. Hin und wieder, so gibt der ehemalige Handballer des MTVBraunschweig zu, würde er gerne auch noch selbst auf der Platte stehen. Doch inzwischen hat sich seine Rolle geändert. Seit Sommer ist er Trainer der zweiten Mannschaft des MTV in der Verbandsliga - und das durchaus mit Erfolg, auch wenn es am vergangenen Wochenende eine Niederlage in Sehnde gab. Doch ansonsten ist Krause mit seiner neuen Aufgabe zufrieden, selbst wenn es ihn manchmal noch juckt, mitzumischen. Aber dazu später mehr.