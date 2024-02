Las Vegas. Der Super Bowl wird zum Swift Bowl: Wie Taylor Swift die NFL beeinflusst und die Präsidentschaftswahl in den USA beeinflussen könnte.

Wo, wenn nicht in die Glücksspiel-Hauptstadt der Welt, ließe sich besser wetten – und zwar auf die größten Absurditäten. Wenn in der Nacht auf Montag (0.30 Uhr deutscher Zeit/RTL) in Las Vegas die San Francisco 49ers und die Kansas City Chiefs sich im Super Bowl 58 gegenüberstehen, können Fans natürlich vorher auf den Ausgang des Spiels setzen, darauf, wer bester Spieler (MVP) des großen NFL-Finals wird. Freunde des Nervenkitzels können bei den amerikanischen Buchmachern aber auch Wetten abschließen, ob Taylor Swift a) es überhaupt ins Allegiant Stadium schafft, b) ob ihr Freund Travis Kelce, Tight End der Chiefs, ihr im Falle eines Sieges einen Heiratsantrag machen wird, oder c) das Glamour-Paar des Musik-Sport-Kosmos‘ verkünden könnte, dass Taylor Swift schwanger ist.