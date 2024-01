Bischofshofen. Showdown bei der Vierschanzentournee: Der deutsche Skispringer Andreas Wellinger hat vor dem Finale in Bischofshofen noch Siegchancen.

Bei der Vierschanzentournee fällt heute in Bischofshofen die Entscheidung um den Gesamtsieg. Der deutsche Hoffnungsträger Andreas Wellinger freut sich auf zahlreiche Unterstützer, sieht sich aber im Duell mit Konkurrent Ryoyu Kobayashi klar in der Rolle des Außenseiters. „Er ist mal der klare Favorit, das hat er mal bewiesen“, sagte Wellinger. „Ich habe mir diesen Tag anders vorgenommen. Das war heute noch ein bisschen hölzern.“ Wellinger belegte in der Qualifikation den neunten Platz, Kobayashi gewann souverän.