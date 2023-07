Elfmeter-Drama: U19-Juniorinnen verpassen ersten EM-Titel seit 2011

So., 30.07.2023, 22.53 Uhr

Vom Punkt versagen die Nerven: Die deutschen U19-Juniorinnen haben bei der Fußball-Europameisterschaft in Belgien ihren ersten EM-Triumph seit 2011 verpasst. Gegen Titelverteidiger Spanien unterlag das Team von Trainerin Kathrin Peter am Sonntag im Finale von Leuven bitter nach Elfmeterschießen, nach 120 Minuten hatte es 0:0 gestanden. Deutschland bleibt aber Rekordtitelträger in dieser Altersklasse.

Video: Sport