Kolumbiens Caicedo: Wunderkind und "Deutschlandschreck"?

Fr., 28.07.2023, 18.23 Uhr

Mit 15 besiegte sie den Krebs, jetzt schickt sich Linda Caicedo an, die (Fußball-)Welt zu erobern. Die Kolumbianerin ist gerade mal 18 Jahre alt und doch schon eine Inspiration für Millionen. Nicht nur in ihrer Heimat Kolumbien, mit deren Nationalmannschaft Caicedo bei der WM in ihre nächste Hauptrolle schlüpfen will: "Deutschlandschreck".

